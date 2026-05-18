Isabel Veloso é homenageada pela família no dia em que completaria 20 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Familiares de Isabel Veloso compartilharam homenagens à influenciadora, que completaria 20 anos nesse domingo (17/5). Ela morreu em janeiro deste ano em decorrência de um câncer.

Joelson Veloso, pai de Isabel, compartilhou uma grande declaração para a filha. Ele relatou seu processo de luto e como sente falta de coisas do dia a dia com ela, como tomar um café juntos ou dividir um almoço. "Como faz falta ouvir você chamando assim. Cada canto guarda um pedaço seu, existe uma frase sua que jamais sairá do meu coração", escreveu.

O pai de Isabel ainda compartilhou fotos dela com Arthur, filho da influenciadora. A criança nasceu no fim de 2024 e é fruto da relação dela com Lucas Borbas. O rapaz engatou um novo relacionamento e não comentou sobre o aniversário da ex nas redes sociais.

Priscila Kiekow, irmã de Isabel, também relembrou a influenciadora. Ela lamentou que esse é o primeiro aniversário que não vai passar com ela e que resolveu fazer uma tatuagem para homenagear a irmã. "Dizem que quando você faz uma tatuagem em homenagem a alguém, você a reencontra em outras vidas. Que eu te reencontre em todas as vidas e em todos os universos", escreveu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



