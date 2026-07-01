Noiva do viúvo de Isabel Veloso rebate ataques na internet
Diulia, noiva do influenciador Lucas Borbas, quebrou o silêncio sobre a onda de hostilidade que enfrenta nas redes sociais
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Diulia, noiva do influenciador Lucas Borbas, quebrou o silêncio sobre a onda de hostilidade que enfrenta nas redes sociais. O anúncio do novo relacionamento do viúvo de Isabel Veloso gerou uma série de reações negativas entre os seguidores.
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Para suportar a pressão, Diulia revelou que recorre ao acompanhamento profissional e à espiritualidade. "O que me ajuda a lidar com as críticas é estar com a terapia em dia e saber que Deus conhece o meu coração", declarou a influenciadora.
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Ela reforçou que mantém a consciência tranquila, o que a permite filtrar apenas as mensagens positivas. Diulia destacou que os ataques partem de pessoas que não conhecem sua trajetória ou a realidade do casal.
Ameaças após novo relacionamento
Lucas Borbas revelou que passou a receber ameaças e ataques nas redes sociais após anunciar o noivado, cerca de cinco meses depois da morte da esposa. A rapidez com que assumiu um novo relacionamento gerou críticas de parte dos internautas.
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Isabel Veloso morreu em 10 de janeiro, aos 19 anos, após complicações de um transplante de medula para tratar um linfoma de Hodgkin. Diagnosticada aos 15 anos, ela comoveu o país ao compartilhar sua batalha contra o câncer nas redes sociais.