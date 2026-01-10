Assine
Morte de Isabel Veloso comove a web: Entenda o perigo do excesso de magnésio que levou a influenciadora para a UTI

RF
Redação Flipar
    O marido de Isabel, Lucas Borbas, comoveu a web falando da dor intensa e postou: "Construímos um amor que não depende do tempo nem da presença física para existir. Ela vive em mim, vive no nosso filho”, afirmou. Foto: Instagram
    Ele disse que, apesar de “doer respirar” e “doer existir”, seguirá em frente honrando a memória da mulher. “Aqui, eu sigo, por nós, por você, por tudo o que fomos e sempre seremos”. Foto: Instagram
    Isabel estava na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, e seu estado de saúde vinha repercutindo na mídia desde que ela foi internada com problemas graves . Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
    Em 11 de dezembro de 2025 o marido disse que não estava mais conseguindo manter o apartamento em Cascavel por causa de tantas idas a Curitiba, para ficar com a mulher internada. Foto: Reprodução Instagram
    Isabel lutava contra um Linfoma de Hodgkin desde 2015 e havia realizado um transplante de medula óssea em outubro de 2025. Mas poucos dias após receber alta, a influenciadora precisou ser internada às pressas no dia 27 de novembro. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
    O marido de Isabel informou que a jovem passou muito mal, apresentando excesso de magnésio no sangue e uma baixa saturação respiratória que a levou a parar de respirar. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
    Devido à gravidade, ela precisou ser intubada e encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Depois, ela saiu do tubo, mas sempre com cuidados intensivos. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
    Desde então, o quadro de saúde vinha sendo acompanhado pela família e pelos seguidores com ansiedade e esperança. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
    A hipermagnesemia é o termo médico usado para descrever a elevação desregulada da concentração de magnésio no sangue. Foto: Lakshmiraman Oza/Pixabay
    Este mineral é vital para várias funções biológicas e é normalmente absorvido pelo organismo por meio da dieta ou, quando necessário, por suplementos. Foto: Freepik
    O principal motivo para esse desequilíbrio é a insuficiência renal, pois os rins ficam incapazes de filtrar e expelir o magnésio de maneira eficaz pelo xixi. Foto: Freepik/WangXiNa
    No entanto, outras condições podem desencadear o problema, como a hemólise (processo em que glóbulos vermelhos são destruídos), um quadro que pode afetar indivíduos com linfoma. Foto: Freepik/kjpargeter
    As manifestações clínicas da hipermagnesemia variam: pode ser totalmente silenciosa (assintomática); Foto: fernando zhiminaicela/Pixabay
    Ou tambÃ©m podem provocar sintomas como nÃ¡useas, confusÃ£o mental, problemas respiratÃ³rios e instabilidade da pressÃ£o arterial. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Freepik
    Muitas vezes, o excesso de magnésio atua como um sinal de alerta para uma doença subjacente mais grave. Foto: Freepik
    Isabel Veloso apresentava fatores que aumentavam o risco para o problema — entre eles, o linfoma e eventuais complicações renais depois do transplante de medula óssea realizado no fim de outubro. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
    Ao longo do seu tratamento, Isabel enfrentou diversas complicações, incluindo pancreatite, hepatite, problemas na vesícula e um cisto hemorrágico. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
    Também chamou a atenção o fato de ela ter engravidado enquanto fazia terapia contra o câncer, dando à luz em dezembro de 2024. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
    Em 2025, após anunciar remissão da doença, Isabel realizou um transplante de medula óssea com o pai como doador e recebeu alta em novembro, antes de voltar a ser internada após novas complicações. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
