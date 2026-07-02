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ATAQUE DE FÚRIA

Estudante de medicina invade casa, atropela e mata idoso; veja o vídeo

De acordo com testemunhas, uma discussão ocorrida momentos antes, na rua, teria motivado o crime ocorrido em Porto Velho (RO)

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Folhapress - Notícias
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Repórter
02/07/2026 21:46

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Crime foi flagrado por câmera de segurança
Crime foi flagrado por câmera de segurança crédito: Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O aposentado Odair Bustolin, de 68 anos, morreu nessa quarta-feira (1º/7) após um carro derrubar o portão e invadir a casa onde ele estava, em Porto Velho (RO).

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Uma estudante de medicina, de 29 anos, é suspeita de ter atingido o idoso de forma intencional com o veículo. Segundo imagens de câmeras de segurança e a Polícia Civil, ela acelerou o carro em direção a Odair após uma discussão e supostas ameaças. Veja o vídeo: 

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Odair foi socorrido por familiares e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com testemunhas, uma discussão ocorrida momentos antes, na rua, teria motivado o crime.

Após o ocorrido, a suspeita deixou o local e foi encontrada horas depois pela Polícia Civil na casa de um amigo. Ela foi presa em flagrante. Segundo o registro policial, a estudante estava exaltada e apresentava comportamento agressivo no momento da abordagem.

A estudante já havia sido presa em maio de 2025 por dirigir sob efeito de álcool e se envolver em um acidente de trânsito. Conforme informações confirmadas pelo Ministério Público de Rondônia, o caso foi encerrado por meio de um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com pagamento de prestação pecuniária e cumprimento das condições estabelecidas. Na ocasião, ela era ré primária.

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A reportagem tenta contato com a defesa da estudante. O espaço permanece aberto para manifestação e este texto será atualizado caso haja retorno.

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