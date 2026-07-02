A confissão tem peso? O que acontece na Justiça depois que o réu confessa

Uma confissão de crime encerra o caso na Justiça? Apesar de ter um peso significativo, uma confissão não “resolve” o caso sozinha. Impulsionado por casos de grande repercussão, o interesse sobre o real peso de uma confissão no sistema penal brasileiro cresce, e entender seu papel é fundamental para compreender como funciona um julgamento.

No processo penal, a confissão é uma prova importante, mas não absoluta. Ela precisa estar em harmonia com outras evidências reunidas na investigação, como laudos periciais, depoimentos de testemunhas e imagens de câmeras. Sozinha, a palavra do réu não basta para garantir uma condenação.

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A legislação determina que o juiz deve formar sua convicção pela livre análise das provas. Isso significa que ele avaliará o conjunto do que foi apresentado, e a confissão é apenas uma das peças. Se a admissão de culpa contradiz outros elementos do processo, ela pode ser desconsiderada.

A confissão pode reduzir a pena?

Sim, admitir o crime espontaneamente perante a autoridade é um direito que pode beneficiar o réu. O Código Penal prevê a chamada atenuante de confissão espontânea. Quando reconhecida pelo juiz, ela obrigatoriamente leva a uma redução da pena na segunda fase da dosimetria, que é o cálculo da punição final.

O tamanho dessa redução não é fixo e fica a critério do magistrado, que considera as circunstâncias de cada caso. Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1194 e Súmula 545 revisada em 2025), a atenuante deve ser aplicada mesmo que a confissão não tenha sido utilizada na formação do convencimento do julgador e ainda que existam outros elementos de prova suficientes para a condenação.

Quando a confissão perde o valor?

Existem situações em que uma confissão pode ser invalidada ou ter seu peso drasticamente diminuído. O objetivo da Justiça é buscar a verdade real, e não apenas uma admissão de culpa que pode ter sido obtida de forma irregular. As principais circunstâncias que anulam ou enfraquecem uma confissão incluem:

Coação: se for provado que o réu confessou sob tortura, ameaça ou qualquer tipo de pressão física ou psicológica.

Contradição evidente: quando a versão apresentada pelo réu é incompatível com as provas técnicas, como um laudo de DNA ou a trajetória de um projétil.

Proteção de terceiros: casos em que uma pessoa assume a culpa para livrar outra de responsabilidade criminal.

Retratação: o réu tem o direito de voltar atrás em sua confissão a qualquer momento do processo, embora essa mudança de versão seja analisada com cuidado pelo juiz e não impedirá o reconhecimento da atenuante se a confissão inicial tiver contribuído para a apuração dos fatos, conforme entendimento do STJ.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata