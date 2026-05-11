STF analisa ADI contra lei da dosimetria: entenda o que está em jogo

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O Supremo Tribunal Federal (STF) analisa duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) que contestam uma lei que altera as regras de punição para crimes contra o Estado Democrático de Direito. A norma é controversa por poder beneficiar diretamente os condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. As ações foram movidas pela federação PSOL-Rede e pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI).

O principal questionamento jurídico se concentra no processo legislativo. O projeto de lei original foi integralmente vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, o Congresso Nacional derrubou apenas partes desse veto total. Segundo os autores das ADIs, essa "derrubada parcial de veto integral" é inconstitucional, pois violaria o devido processo legislativo. Argumenta-se que um veto total deve ser mantido ou rejeitado em sua totalidade, e não "fatiado".

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O que a lei altera?

A lei questionada foca especificamente nos crimes que atentam contra a democracia. A norma estabelece benefícios como regras mais brandas para a progressão de regime prisional e para a remição (desconto) da pena por trabalho ou estudo. Além disso, cria uma atenuante para crimes cometidos por "multidão em tumulto", o que poderia reduzir as penas dos envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília.

Suspensão e possíveis impactos

O relator das ações no STF, ministro Alexandre de Moraes, já concedeu uma decisão liminar (provisória) suspendendo a eficácia da lei em todo o território nacional. A suspensão vale até que o plenário do Supremo julgue o mérito da questão. Se a lei for considerada constitucional, poderá resultar na revisão e redução das penas de centenas de condenados pelo 8 de janeiro. A decisão final definirá não apenas o futuro dos réus, mas também estabelecerá um precedente sobre os limites do poder do Congresso ao analisar vetos presidenciais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.