Milhões de brasileiros não têm celular e não usam internet; saiba quem

FOLHAPRESS - O Brasil somou 17,7 milhões de pessoas de dez anos ou mais que não acessaram a internet em um período de três meses de 2025, além de 19,1 milhões de habitantes da mesma faixa etária sem telefone celular no ano passado.

Os contingentes são os menores de uma série histórica iniciada em 2016, apontam dados divulgados nesta quinta-feira (2/7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As informações integram a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), que indica avanços da rede e do telefone móvel ao longo da última década.

Pesquisa

As 17,7 milhões de pessoas que não acessaram a internet nos três meses anteriores às entrevistas da pesquisa correspondem a 9,5% da população de dez anos ou mais no Brasil (186,4 milhões). Já os 19,1 milhões sem celular para uso pessoal representam 10,2% do total.

São contingentes que, mesmo em baixa, superam a população inteira do estado do Rio de Janeiro, estimada em 17,2 milhões no ano passado. O Rio é a terceira unidade da Federação mais populosa.

Segundo o IBGE, 73,6% das pessoas de dez anos ou mais que não acessaram a internet não tinham instrução ou contavam apenas com o ensino fundamental incompleto em 2025. Esse grupo com escolaridade mais baixa também respondia por 81,5% dos habitantes sem celular.

Faixa etária

Outro detalhamento fornecido pela Pnad é o de faixa etária. Idosos de 60 anos ou mais representavam 51,5% (mais da metade) da população de dez anos ou mais desconectada da internet. Eles também formavam a principal fatia do contingente sem celular (36,9%).

Crianças e adolescentes de 10 a 13 anos vieram na sequência. Responderam por 10,3% da população de dez anos ou mais sem acesso à rede e 27,4% do contingente sem celular.

Conforme a Pnad, o principal motivo para não acessar a internet no país em 2025 foi não saber utilizá-la (44,9%). Entre os idosos, esse fator alcança um patamar ainda superior (66,5%).

Entre as crianças e os adolescentes de 10 a 13 anos, os principais motivos foram a falta de necessidade (33,8%) e a preocupação com a privacidade ou a segurança (30,3%).

A pesquisa do IBGE é domiciliar. Isso permite que pais respondam em nome dos filhos menores de idade.

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O principal fator para não ter celular no país foi não saber usá-lo (31,1%). Essa justificativa chega a 61% entre os idosos sem o aparelho. Entre as crianças e os adolescentes de 10 a 13 anos, a preocupação com a privacidade e a segurança é o que mais pesa (32%).