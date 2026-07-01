Calendário do Bolsa Família: veja as datas de pagamento de julho de 2026

Milhões de famílias beneficiárias do Bolsa Família já podem organizar suas finanças para julho de 2026. O governo federal confirmou o calendário oficial de pagamentos do programa para o mês, que segue a ordem do último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada responsável. Os depósitos são realizados pela Caixa Econômica Federal diretamente na conta digital do Caixa Tem.

Para saber o dia exato em que o dinheiro estará disponível, basta verificar o número final do NIS, que pode ser encontrado no cartão do benefício, no extrato do FGTS ou no aplicativo Caixa Tem. A consulta do valor, do extrato detalhado e de outras informações sobre o programa também é feita de forma simples e segura pelo aplicativo.

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A plataforma digital permite a movimentação do saldo para pagar contas, fazer compras com o cartão de débito virtual, realizar transferências via Pix e efetuar saques sem cartão em caixas eletrônicos e casas lotéricas. Manter o aplicativo atualizado é fundamental para garantir o acesso a todas as funcionalidades sem interrupções.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família para julho de 2026

Os depósitos são feitos nos últimos dez dias úteis de cada mês. Em julho de 2026, os pagamentos ocorrem entre os dias 20 e 31. Confira as datas com base no final do seu NIS:

Final do NIS 1: 20 de julho

Final do NIS 2: 21 de julho

Final do NIS 3: 22 de julho

Final do NIS 4: 23 de julho

Final do NIS 5: 24 de julho

Final do NIS 6: 27 de julho

Final do NIS 7: 28 de julho

Final do NIS 8: 29 de julho

Final do NIS 9: 30 de julho

Final do NIS 0: 31 de julho

É importante ressaltar que moradores de municípios em situação de emergência ou calamidade pública, reconhecida oficialmente, recebem o pagamento de forma unificada. Nesses locais, o valor é liberado para todos os beneficiários no primeiro dia do calendário, sem a necessidade de seguir a ordem do NIS.

O valor base do Bolsa Família é de R$ 600, mas o total pode ser maior dependendo da composição familiar. Existem benefícios adicionais, como o Benefício Primeira Infância (R$ 150 por criança de até 6 anos incompletos) e o Benefício Variável Familiar (R$ 50 para gestantes, nutrizes e jovens entre 7 e 18 anos incompletos).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria