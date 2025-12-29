Assine
Como usar o app Caixa Tem para consultar seu Bolsa Família; passo a passo

Não precisa sair de casa: aprenda a verificar o saldo, o extrato e o calendário de pagamentos do seu benefício diretamente pelo celular de forma fácil

Iris Aguiar
29/12/2025 11:05

Como usar o app Caixa Tem para consultar seu Bolsa Família; passo a passo
Calendário de pagamentos do Bolsa Família 2026: saiba como consultar o saldo e movimentar os benefícios pelo Caixa Tem crédito: iStock

Com a divulgação do calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2026, muitos beneficiários buscam a forma mais prática de acessar as informações. A boa notícia é que o controle do benefício, como a consulta de saldo, extrato e as datas de recebimento, pode ser feito diretamente pelo celular.

Para isso, existem dois aplicativos oficiais: o Caixa Tem, usado para movimentar os recursos, e o app Bolsa Família, específico para consultar informações detalhadas do programa. O download de ambos é gratuito e está disponível para os sistemas Android e iOS.

Passo a passo para consultar o benefício no Caixa Tem

Este tutorial foca no Caixa Tem, pois ele permite tanto consultar o saldo quanto utilizar o dinheiro. Se você já tem o aplicativo e o cadastro ativo, siga as etapas:

  1. Abra o aplicativo Caixa Tem e faça o login com seu CPF e senha.

  2. Na tela inicial, procure pela opção “Bolsa Família” e toque nela.

  3. Em seguida, selecione a opção “Consultar extrato”.

  4. O aplicativo exibirá o saldo disponível na conta, o valor da última parcela paga e as movimentações recentes.

Caso tenha esquecido sua senha, o próprio aplicativo oferece a opção “Recuperar Senha” na tela de login. O processo de redefinição é feito por e-mail ou SMS e leva apenas alguns minutos.

Como verificar o calendário de pagamentos

É possível consultar o calendário oficial de 2026, com datas organizadas pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Dentro do Caixa Tem, acesse a área do Bolsa Família e procure por uma opção como “Ver calendário”.

De acordo com as informações oficiais, os repasses começam no dia 19 de janeiro e seguem o calendário regular do programa, que leva em conta o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Os valores serão creditados de forma escalonada ao longo dos dez últimos dias úteis do mês. O primeiro pagamento ocorre para os beneficiários com NIS de final 1, enquanto os inscritos com NIS final 0 recebem no encerramento do calendário, no dia 30.

Confira abaixo as datas de pagamento em janeiro de 2026:

  • NIS final 1: 19/1

  • NIS final 2: 20/1

  • NIS final 3: 21/1

  • NIS final 4: 22/1

  • NIS final 5: 23/1

  • NIS final 6: 26/1

  • NIS final 7: 27/1

  • NIS final 8: 28/1

  • NIS final 9: 29/1

  • NIS final 0: 30/1

Além das consultas, o Caixa Tem permite usar o valor do benefício para pagar contas, fazer compras com o cartão de débito virtual e transferir dinheiro via Pix. Em caso de dúvidas, os beneficiários podem ligar para o Disque Social 121.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

