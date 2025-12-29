Como usar o app Caixa Tem para consultar seu Bolsa Família; passo a passo
Não precisa sair de casa: aprenda a verificar o saldo, o extrato e o calendário de pagamentos do seu benefício diretamente pelo celular de forma fácil
Com a divulgação do calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2026, muitos beneficiários buscam a forma mais prática de acessar as informações. A boa notícia é que o controle do benefício, como a consulta de saldo, extrato e as datas de recebimento, pode ser feito diretamente pelo celular.
Para isso, existem dois aplicativos oficiais: o Caixa Tem, usado para movimentar os recursos, e o app Bolsa Família, específico para consultar informações detalhadas do programa. O download de ambos é gratuito e está disponível para os sistemas Android e iOS.
Passo a passo para consultar o benefício no Caixa Tem
Este tutorial foca no Caixa Tem, pois ele permite tanto consultar o saldo quanto utilizar o dinheiro. Se você já tem o aplicativo e o cadastro ativo, siga as etapas:
-
Abra o aplicativo Caixa Tem e faça o login com seu CPF e senha.
-
Na tela inicial, procure pela opção “Bolsa Família” e toque nela.
-
Em seguida, selecione a opção “Consultar extrato”.
-
O aplicativo exibirá o saldo disponível na conta, o valor da última parcela paga e as movimentações recentes.
Caso tenha esquecido sua senha, o próprio aplicativo oferece a opção “Recuperar Senha” na tela de login. O processo de redefinição é feito por e-mail ou SMS e leva apenas alguns minutos.
Como verificar o calendário de pagamentos
É possível consultar o calendário oficial de 2026, com datas organizadas pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Dentro do Caixa Tem, acesse a área do Bolsa Família e procure por uma opção como “Ver calendário”.
De acordo com as informações oficiais, os repasses começam no dia 19 de janeiro e seguem o calendário regular do programa, que leva em conta o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).
Os valores serão creditados de forma escalonada ao longo dos dez últimos dias úteis do mês. O primeiro pagamento ocorre para os beneficiários com NIS de final 1, enquanto os inscritos com NIS final 0 recebem no encerramento do calendário, no dia 30.
Confira abaixo as datas de pagamento em janeiro de 2026:
-
NIS final 1: 19/1
-
NIS final 2: 20/1
-
NIS final 3: 21/1
-
NIS final 4: 22/1
-
NIS final 5: 23/1
-
NIS final 6: 26/1
-
NIS final 7: 27/1
-
NIS final 8: 28/1
-
NIS final 9: 29/1
-
NIS final 0: 30/1
Além das consultas, o Caixa Tem permite usar o valor do benefício para pagar contas, fazer compras com o cartão de débito virtual e transferir dinheiro via Pix. Em caso de dúvidas, os beneficiários podem ligar para o Disque Social 121.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.