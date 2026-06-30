O passo a passo para solicitar seu benefício social pelo celular

Solicitar e acompanhar benefícios sociais do governo federal ficou mais prático com o uso do celular. Ferramentas como o aplicativo Cadastro Único (Meu CadÚnico) e o Caixa Tem centralizam as informações e permitem que os cidadãos acessem seus direitos sem precisar sair de casa, usando apenas um smartphone conectado à internet.

O processo digital simplifica o acesso a programas como o Bolsa Família. Entender o funcionamento de cada etapa é garante que a ajuda chegue de forma rápida e segura. A jornada começa com a inscrição ou atualização de dados no principal registro social do país.

Leia Mais

O que é o Cadastro Único?

O Cadastro Único, conhecido como CadÚnico, é a porta de entrada para diversos programas sociais. Ele serve para identificar as famílias de baixa renda no Brasil. Por esse motivo, manter os dados corretos e atualizados nesse sistema é uma condição obrigatória para receber a maioria dos auxílios.

A inscrição ou atualização pode ser iniciada diretamente pelo aplicativo Cadastro Único, disponível para celulares Android e iOS. O aplicativo permite realizar um pré-cadastro, consultar a situação cadastral e encontrar o posto de atendimento mais próximo para a etapa presencial.

Os dados precisam ser atualizados a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na família, como nascimento de um filho, alteração de endereço ou de renda. Antes de solicitar novos benefícios, verifique no aplicativo se seu cadastro está correto.

Como se inscrever ou atualizar os dados

Para quem ainda não está no sistema ou precisa atualizar informações, o governo federal estabeleceu um passo a passo simples. O processo combina uma etapa online com uma validação presencial obrigatória para garantir a segurança dos dados. Vale ressaltar que a disponibilidade de algumas funcionalidades digitais pode variar conforme o município. Siga as etapas:

Baixe o aplicativo: o primeiro passo é baixar o aplicativo “Cadastro Único” na loja oficial do seu celular e fazer o login com a conta Gov.br. Faça o pré-cadastro (opcional): dentro do app, procure a opção “pré-cadastro”. Preencher os dados de endereço e composição familiar agiliza o atendimento presencial, mas não o substitui. Finalize em um CRAS: após o pré-cadastro, o responsável familiar deve comparecer em seguida a um posto de atendimento do Cadastro Único, geralmente localizado em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), com os documentos de todos os membros da família.

A etapa final no aplicativo Caixa Tem

Uma vez que o cadastro esteja aprovado e o benefício liberado, o pagamento é feito pelo aplicativo Caixa Tem, que funciona como uma conta poupança social digital gratuita, onde o dinheiro é depositado mensalmente, conforme o calendário oficial de cada programa.

Com o Caixa Tem, o beneficiário tem autonomia para movimentar o dinheiro sem precisar sacar o valor total. O aplicativo oferece ainda funcionalidades que facilitam o dia a dia financeiro. Entre as principais operações disponíveis estão:

Consultar saldos e extratos dos benefícios.

Pagar contas de água, luz, telefone e outros boletos.

Fazer transferências para outras contas via Pix, de forma gratuita.

Realizar compras em supermercados e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual ou QR Code.

Contratar seguros e outros serviços financeiros oferecidos pela Caixa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria