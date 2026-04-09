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Novo app do CadÚnico é seguro? Veja como usar e proteger seus dados

Entenda como usar o aplicativo para consulta e atualização do cadastro; saiba quais são as funções e como evitar cair em golpes

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
09/04/2026 18:32 - atualizado em 09/04/2026 19:15

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Novo app do CadÚnico é seguro? Veja como usar e proteger seus dados
Acesso ao CadÚnico pelo celular: o aplicativo do Governo Federal concentra serviços importantes, reforçando a necessidade de uso seguro. crédito: MDS/ Reprodução

O aplicativo do Cadastro Único (CadÚnico), divulgado pelo Governo Federal, promete mais facilidade para milhões de famílias acessarem informações sobre benefícios sociais. A ferramenta, já disponível para Android e iOS, permite realizar diversas ações diretamente pelo celular.

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Apesar de simplificar os processos, existem muitos aplicativos falsos que imitam o layout do aplicativo do CadÚnico, para golpistas roubarem informações pessoais e financeiras. Por isso, a atenção no momento de baixar e usar a ferramenta é fundamental para proteger os seus dados.

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Principais funções do novo aplicativo

A nova versão do app do CadÚnico expandiu suas funcionalidades e agora, além de consultar a situação do seu cadastro, é possível realizar diversas ações diretamente pelo celular. As principais funções disponíveis são:

  • Consulta de dados: permite visualizar todas as informações do seu cadastro, como dados pessoais, endereço e composição familiar.

  • Comprovante de cadastro: é possível emitir e salvar um comprovante oficial do seu CadÚnico, que pode ser exigido em diversos serviços.

  • Localizador de postos: o aplicativo mostra o posto de atendimento do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo da sua casa.

  • Atualização por confirmação: se os seus dados não mudaram, você pode confirmar as informações pelo próprio aplicativo, mantendo o cadastro atualizado.

  • Notificações: a ferramenta envia avisos sobre pendências no cadastro ou outras informações importantes.

Como usar o app com segurança e evitar golpes

Para garantir a proteção das suas informações, instale o aplicativo somente das lojas oficiais, como a Google Play Store (para Android) e a App Store (para iOS).

Desconfie de qualquer link recebido por WhatsApp, SMS ou redes sociais que prometa acesso ao CadÚnico ou a benefícios, pois o governo não solicita dados pessoais ou senhas por esses canais. Jamais clique em links suspeitos ou forneça seu CPF e senha em sites não oficiais.

Fique atento a algumas dicas para não cair em fraudes:

  • Não compartilhe códigos: nunca informe códigos de verificação recebidos por mensagem a terceiros.

  • Cuidado com promessas: desconfie de ofertas de atualização cadastral ou liberação de valores que pedem algum tipo de pagamento antecipado.

  • Verifique o remetente: e-mails e mensagens oficiais do governo geralmente vêm de endereços terminados em ".gov.br".

  • Use senhas fortes: ao acessar a plataforma Gov.br, que dá acesso ao app, crie uma senha segura e não a compartilhe com ninguém.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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