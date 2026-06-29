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Homem arromba apartamento com extintor, espanca e mata namorada

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu a mulher ainda com vida. A mulher morreu no hospital

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29/06/2026 16:47 - atualizado em 29/06/2026 16:47

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Nilséia Aparecida de Carvalho da Luz foi morta dentro do próprio apartamento
Nilséia Aparecida de Carvalho da Luz foi morta dentro do próprio apartamento crédito: Reprodução/NSCTV

Um homem de 28 anos foi preso por suspeita de espancar e matar a namorada, de 55, em São José, na Região Metropolitana de Florianópolis (SC).

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O suspeito usou um extintor para arrombar e invadir o apartamento de Nilseia Aparecida de Carvalho da Luz na noite desse sábado (27/6). Dentro do imóvel, ele a "agrediu violentamente" com um objeto não identificado e fugiu em seguida. As informações foram repassadas pela Polícia Militar de Santa Catarina.

Os policiais foram acionados por vizinhos. No local, os agentes encontraram a mulher desacordada dentro do apartamento, "com múltiplas lesões na face e em meio a grande quantidade de sangue", conforme consta no boletim de ocorrência registrado pelos agentes.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu a mulher ainda com vida. Ela foi encaminhada para o Hospital Regional de São José em estado grave. A morte foi confirmada na madrugada do domingo (28/6).

O agressor foi localizado e preso em flagrante. Ao ser detido, o suspeito "desobedeceu às ordens de abordagem, sendo necessária a utilização progressiva da força para sua contenção", informou a polícia catarinense.

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O homem já possui passagem policial por danos, lesão corporal e ameaça. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São José, que dará continuidade às investigações. Como não teve o nome divulgado, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Em caso de violência, denuncie

  • Denúncias podem ser feitas pelo telefone 180, da Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia, inclusive no exterior. A ligação é gratuita.
  • O serviço recebe denúncias, oferece orientação especializada e encaminha vítimas para serviços de proteção e atendimento psicológico.
  • Também é possível entrar em contato pelo WhatsApp (61) 99656-5008.
  • As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 100, canal voltado a violações de direitos humanos.
  • Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e a página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH).
  • Caso esteja em situação de risco, a vítima pode solicitar medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha.

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