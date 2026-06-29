Homem arromba apartamento com extintor, espanca e mata namorada

Um homem de 28 anos foi preso por suspeita de espancar e matar a namorada, de 55, em São José, na Região Metropolitana de Florianópolis (SC).

O suspeito usou um extintor para arrombar e invadir o apartamento de Nilseia Aparecida de Carvalho da Luz na noite desse sábado (27/6). Dentro do imóvel, ele a "agrediu violentamente" com um objeto não identificado e fugiu em seguida. As informações foram repassadas pela Polícia Militar de Santa Catarina.

Os policiais foram acionados por vizinhos. No local, os agentes encontraram a mulher desacordada dentro do apartamento, "com múltiplas lesões na face e em meio a grande quantidade de sangue", conforme consta no boletim de ocorrência registrado pelos agentes.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu a mulher ainda com vida. Ela foi encaminhada para o Hospital Regional de São José em estado grave. A morte foi confirmada na madrugada do domingo (28/6).

O agressor foi localizado e preso em flagrante. Ao ser detido, o suspeito "desobedeceu às ordens de abordagem, sendo necessária a utilização progressiva da força para sua contenção", informou a polícia catarinense.

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O homem já possui passagem policial por danos, lesão corporal e ameaça. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São José, que dará continuidade às investigações. Como não teve o nome divulgado, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

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