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Policial aposentado é baleado ao tentar impedir roubo

O PM aposentado foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado a um Pronto-Socorro, neste domingo (28/6)

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28/06/2026 21:40

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O assalto ocorreu na Rua Bacaetava, em São Paulo
O assalto ocorreu na Rua Bacaetava, em São Paulo crédito: Reprodução

Um policial militar (PM) aposentado foi baleado neste domingo (28/6) após reagir a um assalto em um comércio na Rua Bacaetava, no Itaim Bibi, na Zona Sul de São Paulo (SP).

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O PM aposentado foi atingido no pé direito. Ele foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado ao Pronto-Socorro do Campo Limpo. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

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Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi baleado ao tentar intervir em um roubo praticado por criminosos em duas motocicletas contra uma família.

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Após a troca de tiros, os suspeitos fugiram em direção à ponte do Morumbi. Ninguém foi preso. O crime foi registrado no 27º Distrito Policial.

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