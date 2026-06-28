Policial aposentado é baleado ao tentar impedir roubo

Um policial militar (PM) aposentado foi baleado neste domingo (28/6) após reagir a um assalto em um comércio na Rua Bacaetava, no Itaim Bibi, na Zona Sul de São Paulo (SP).

O PM aposentado foi atingido no pé direito. Ele foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado ao Pronto-Socorro do Campo Limpo. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi baleado ao tentar intervir em um roubo praticado por criminosos em duas motocicletas contra uma família.

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Após a troca de tiros, os suspeitos fugiram em direção à ponte do Morumbi. Ninguém foi preso. O crime foi registrado no 27º Distrito Policial.