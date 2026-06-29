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FAB resgata 13 brasileiros da Venezuela depois de terremotos

Avião da Força Aérea Brasileira trouxe os passageiros de Caracas ao Rio após levar ajuda humanitária; dois brasileiros morreram na tragédia

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Eduarda Soares - Rádio Tupi
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Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
29/06/2026 08:49

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FAB resgata 13 brasileiros da Venezuela após terremotos que já mataram pelo menos 1.450
FAB resgata 13 brasileiros da Venezuela após terremotos que já mataram pelo menos 1.450 crédito: Tupi

A Força Aérea Brasileira transportou 13 cidadãos brasileiros de Caracas ao Rio de Janeiro após os terremotos que devastaram a Venezuela na última quarta-feira (24/6). O avião chegou ao Brasil na manhã desse domingo (28/6), o mesmo que havia levado ajuda humanitária ao país e voltaria vazio.

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Os brasileiros procuraram a embaixada em Caracas porque o aeroporto comercial da capital venezuelana estava fechado. O governo federal confirmou o resgate e informou que dois compatriotas morreram na tragédia: um homem e uma mulher. O Ministério das Relações Exteriores disse que presta assistência consular às famílias.

Duas vítimas brasileiras identificadas

Uma das mortas é Vanessa Zacarias da Silva, 44 anos, moradora do Distrito Federal que vivia há cerca de dois meses em La Guaira, uma das áreas mais atingidas. A outra vítima é o pastor Romildo Batista de Lima, 69 anos, de Uberlândia.

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Segundo a família, ele foi alcançado pelo desabamento de uma parede enquanto tentava se proteger com a esposa. Os dois foram resgatados, mas Romildo morreu no hospital.

Balanço chega a 1.450 mortos

Foto: Reprodução/X

O presidente da Assembleia Nacional venezuelana informou neste domingo que o número de mortos subiu. "O número de mortos chegou a 1.450", afirmou em pronunciamento televisionado.

Os feridos somam 3.150, e 774 prédios foram danificados 189 deles desabaram completamente. As Nações Unidas estimam que cerca de 50.000 pessoas estejam desaparecidas.

Os dois sismos em sequência, de magnitude 7,2 e 7,5, foram os mais intensos no país em mais de um século e causaram destruição em Caracas e arredores, especialmente em La Guaira.

Mais de 1.600 socorristas estrangeiros no país

Mais de 1.600 socorristas estrangeiros já chegaram à Venezuela para reforçar as operações de busca e resgate. "Nas últimas horas, a Venezuela recebeu 17 voos transportando mais de 1.600 membros de equipes de resgate e, nas próximas 24 horas, são esperados mais 25 voos", disse Oliver Blanco, do Ministério das Relações Exteriores venezuelano, no sábado (27/6).

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O Brasil enviou quatro aviões com ajuda humanitária, incluindo equipes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, militares de bombeiros de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, além de especialistas da Anatel. A missão também levou equipamentos para montagem de hospital de campanha, purificadores de água com painel solar, medicamentos e material para cirurgias.

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