Filhos e esposa de jogador argentino morrem após terremoto atingir Venezuela (Lucas Trejo e família)

Após cerca de 74 horas de operações entre os escombros, foram encontrados mortos, nesse sábado (27/6), Yanina Maranella, esposa do zagueiro argentino Lucas Trejo, e os dois filhos do casal, Aarón, de cinco anos, e Ainhoa, de sete.

A família estava no complexo residencial Cumanagoto, em Playa Grande, no estado venezuelano de La Guaira, quando o edifício onde morava desabou em consequência dos terremotos que atingiram o país nessa quarta-feira (24/6).

Trejo, de 38 anos, não estava no local. O defensor permanecia concentrado com o Deportivo La Guaira-VEN, em Caracas, para compromissos da equipe. A morte dos familiares foi confirmada pelo clube venezuelano por meio de uma nota oficial.

“O DLG se une ao jogador Lucas Trejo em luto pelo falecimento de sua esposa, Yanina Maranella, e de seus filhos, Aarón e Ainhoa Trejo. Que eles descansem em paz e que Lucas e todos os seus entes queridos encontrem conforto.”

Desde o desaparecimento da família, o zagueiro vinha utilizando as redes sociais para pedir ajuda. Em diversas publicações, compartilhou fotografias da esposa e dos filhos, divulgou informações sobre as buscas e chegou a solicitar o envio de cães farejadores para auxiliar os trabalhos de resgate.

Lucas Trejo e família (foto: Reprodução/Instagram/Lucas Trejo)

Quem é Lucas Trejo?

Natural de Córdoba, na Argentina, Lucas Federico Trejo nasceu em 29 de dezembro de 1987 e construiu praticamente toda a carreira fora de seu país.

Zagueiro canhoto, iniciou a trajetória nas categorias inferiores do L’Escala, da Espanha. Depois, passou pelo futebol grego, onde defendeu Atromitos, Ethnikos Asteras e Egaleo.

Mais tarde, retornou à Argentina para vestir as camisas de Sportivo Belgrano, Racing de Córdoba e Instituto, antes de retomar a carreira internacional.

Ao longo dos anos, também atuou nos Estados Unidos, México, Peru, Colômbia e Venezuela, tornando-se um dos jogadores argentinos mais conhecidos do futebol venezuelano.

Título histórico na Venezuela

O principal momento da carreira de Trejo começou em 2016, quando acertou com o Monagas. Rapidamente, o defensor assumiu a titularidade e foi um dos pilares da campanha que terminou com o inédito título do Campeonato Venezuelano de 2017, a primeira conquista nacional da história do clube.

O sucesso levou o Monagas à Copa Libertadores de 2018, competição em que Trejo enfrentou o Grêmio na fase de grupos.

Posteriormente, o argentino permaneceu no país defendendo Deportivo Táchira, Zamora, Portuguesa FC e Deportivo La Guaira, clube pelo qual atuava quando ocorreu a tragédia.

Confrontos contra clubes brasileiros

Embora nunca tenha atuado no futebol brasileiro, Lucas Trejo enfrentou equipes do país em competições continentais. Pelo Monagas, duelou com o Grêmio na Libertadores de 2018.

Já defendendo o Deportivo Táchira, encarou o Internacional na fase de grupos da edição de 2021 do torneio. Apesar da longa carreira internacional, Trejo jamais foi convocado para a Seleção Argentina.

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