680 mil crianças precisam de ajuda humanitária na Venezuela, diz Unicef

Quase 1,8 milhão de pessoas necessitam de assistência humanitária na Venezuela após os terremotos que atingiram o país na última quarta-feira (24/6), segundo estimativa divulgada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Desse total, cerca de 680 mil são crianças.

A organização lançou uma campanha de arrecadação no Brasil para ampliar a resposta emergencial e informou que também recebe doações via Pix pela chave emergencia@unicef.org.

Os dois tremores, de magnitudes 7,2 e 7,5, ocorreram com intervalo de apenas um minuto e representam o evento sísmico mais intenso registrado na Venezuela em mais de um século. Levantamentos preliminares feitos por satélite apontam que aproximadamente um terço das construções avaliadas em Catia La Mar, no estado de La Guaira, uma das regiões mais afetadas, sofreu algum tipo de dano.

Hospitais e escolas comprometidos

De acordo com o Unicef, os impactos sobre os serviços públicos são significativos. Hospitais de Caracas e dos estados de La Guaira, Carabobo, Aragua e Falcón operam com capacidade reduzida após registrarem danos estruturais, comprometendo principalmente o atendimento a crianças e gestantes.

Na área da educação, o cenário também preocupa. Informações preliminares indicam que 432 escolas do Distrito Capital foram danificadas, o equivalente a mais de um terço das unidades da região. A expectativa é de que esse número aumente conforme as inspeções avancem em outros estados. Parte das escolas que permaneceram intactas está sendo adaptada para funcionar como abrigo temporário para famílias desalojadas.

"Após três dias de resposta, a dimensão das necessidades começa a ficar mais clara", afirmou Manuel Rodríguez Pumarol, representante do Unicef na Venezuela.

"Os hospitais estão operando acima de sua capacidade, milhares de crianças não têm acesso confiável à água potável e muitas escolas sofreram danos. O Unicef está trabalhando em conjunto com o governo da Venezuela e seus parceiros para ampliar o apoio às crianças e suas famílias, e será fundamental contar com financiamento contínuo para sustentar essa resposta nas próximas semanas."

Resposta emergencial

Em parceria com o governo venezuelano, agências da Organização das Nações Unidas e outras entidades humanitárias, o Unicef ampliou sua operação de emergência para prestar assistência a cerca de 650 mil pessoas, entre elas 234 mil crianças. As ações envolvem atendimento nas áreas de saúde, nutrição, água e saneamento, proteção à infância e educação.

O primeiro carregamento aéreo de ajuda humanitária chegou neste sábado (27/6) à cidade de Valência. A remessa, enviada a partir do centro regional de suprimentos da organização no Panamá, transportou 20 toneladas de medicamentos e materiais destinados aos serviços de água e saneamento. Um segundo envio, desta vez partindo do centro logístico global do Unicef em Copenhague, está previsto para os próximos dias. Juntos, os dois carregamentos deverão beneficiar mais de 100 mil pessoas.

Como ajudar



O Unicef calcula que serão necessários US$ 52 milhões para atender às necessidades provocadas pelos terremotos. O valor integra o plano humanitário mais amplo da organização para a Venezuela em 2026, estimado em US$ 137,6 milhões.

Segundo a agência, aproximadamente US$ 3,5 milhões já foram liberados de seus fundos emergenciais para viabilizar o envio imediato de equipes e suprimentos. Ainda assim, a entidade afirma que depende de novas doações para manter e ampliar as operações de assistência às populações atingidas.

A organização Médico Sem Fronteiras também recebe doações para financiar suas operações humanitárias em diferentes regiões do mundo, incluindo atendimento às vítimas dos terremotos na Venezuela.

As contribuições podem ser feitas diretamente pelos canais oficiais da organização, em modalidades de doação única ou recorrente, e são destinadas ao custeio de medicamentos, materiais médicos, equipes especializadas e outras ações de emergência.

As doações podem ser feitas pelo site oficial da organização (https://www.msf.org.br), na modalidade de doação única ou mensal. O pagamento pode ser realizado por Pix, cartão de crédito, boleto bancário e, no caso das contribuições recorrentes, também por débito automático.

Também é possível receber mais informações por meio do endereço eletrônico doador@msf.org.br ou pelos números de telefone: 4000-2550 ou 0800 940 3585.

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A entidade informa que os recursos são destinados ao custeio de medicamentos, materiais hospitalares, equipes médicas e demais ações de resposta a emergências humanitárias.