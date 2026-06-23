Mega-Sena 3022 sai para aposta de Manaus; 7 mineiros batem na trave

O concurso 3022 da Mega-Sena saiu para uma aposta simples de Manaus (AM). O apostador, ou a apostadora, acertou as seis dezenas sorteadas na noite desta terça-feira (23/6), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e receberá R$ 2.813.548,14.

Os números sorteados foram: 02 – 03 – 08 – 11 – 17 – 22

Cento e duas apostas acertaram cinco números da Mega-Sena, entre elas, sete são de Minas Gerais – Belo Horizonte, Contagem e Igarapé (ambas da Grande BH), Diamantina (Vale do Jequitinhonha), Divinópolis (Centro-Oeste do estado), Ouro Preto (Região Central de Minas) e Passos (Sul do estado). Cada uma receberá R$ 8.964,74.

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 3023, será realizado na quinta-feira (25/6), às 21h, no Espaço da sorte. Quem quiser concorrer ao valor estimado de R$ 3,5 milhões pode adquirir o bilhete nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e aplicativo), usando login com CPF e senha de seis dígitos.

O pagamento on-line é feito via cartão de crédito ou Pix. No aplicativo, a aposta mínima da Mega-Sena é de R$ 6. Outra opção é se dirigir a uma unidade lotérica.

Sorteios adiados

A Caixa mais uma vez adiará os sorteios das loterias desta quarta-feira (24/6), a terceira desde que a Copa do Mundo começou, e somente nos dias em que a Seleção Brasileira entra em campo. O Brasil enfrenta a Escócia, nesta quarta, às 19h.

Com isso, as loterias da quarta terão os sorteios realizados na quinta-feira, às 8h30.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 só podem ser retirados no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo da aposta.

Transferências de valores iguais ou superiores a R$ 10 mil serão efetuadas no prazo mínimo de dois dias úteis após a ida do ganhador à agência.

Quem jogar pela internet poderá receber o prêmio pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (correspondente ao bruto de R$ 2.259,20).

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Caso opte por comparecer a uma lotérica, será necessário portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.