Casal dança 38 horas seguidas, bate recorde e realiza promessa emocionante

Resistência levada ao extremo: o casal Kitéria Silva e Adriano, conhecido como Jack, quebrou o recorde da 24ª edição do Pé de Aço ao dançar forró por 38 horas seguidas em Colônia Leopoldina, no interior de Alagoas. A dupla levou o prêmio principal de R$ 20 mil e outros brindes conquistados durante a disputa.

Tradicional no São João da cidade, a competição desafia casais a permanecerem na pista pelo maior tempo possível. As regras são rígidas: alimentação e hidratação acontecem sem sair da pista, e as pausas para o banheiro não podem ultrapassar cinco minutos, período em que o parceiro deve continuar dançando sozinho. Vence quem resistir por mais tempo.

Promessa

Com o dinheiro que arrecadou no Pé de Aço, ela pagou uma viagem para Aparecida, em São Paulo. O motivo da viagem é uma promessa feita pela família: caso a avó fosse curada do câncer, os familiares iriam conhecer o local.

Em vídeo emocionante, ela conta para avó que usará o dinheiro do concurso para isso. "Eu choro toda vez que vejo esse vídeo. Neste ano, realizo e pago a promessa feita pelo meu tio em vida, minha vó foi curada de câncer e ele fez essa promessa pra ela se cura e lá vamos nós voar pra São Paulo. Te amo, minha véia" , disse na postagem.

Veja o momento:

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