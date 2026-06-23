Assine
overlay
Início Nacional
FORRÓ

Casal dança 38 horas seguidas, bate recorde e realiza promessa emocionante

Dinheiro do prêmio será usado para cumprir promessa feita pela família após a avó se recuperar de um câncer

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
23/06/2026 11:50

compartilhe

SIGA
×
Você aguentaria? Casal dança 38 horas seguidas, bate recorde e realiza promessa emocionante
A dupla levou o prêmio principal de R$ 20 mil e outros brindes conquistados durante a disputa crédito: Tupi

Resistência levada ao extremo: o casal Kitéria Silva e Adriano, conhecido como Jack, quebrou o recorde da 24ª edição do Pé de Aço ao dançar forró por 38 horas seguidas em Colônia Leopoldina, no interior de Alagoas. A dupla levou o prêmio principal de R$ 20 mil e outros brindes conquistados durante a disputa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Tradicional no São João da cidade, a competição desafia casais a permanecerem na pista pelo maior tempo possível. As regras são rígidas: alimentação e hidratação acontecem sem sair da pista, e as pausas para o banheiro não podem ultrapassar cinco minutos, período em que o parceiro deve continuar dançando sozinho. Vence quem resistir por mais tempo.

Leia Mais

Promessa

Com o dinheiro que arrecadou no Pé de Aço, ela pagou uma viagem para Aparecida, em São Paulo. O motivo da viagem é uma promessa feita pela família: caso a avó fosse curada do câncer, os familiares iriam conhecer o local.

Em vídeo emocionante, ela conta para avó que usará o dinheiro do concurso para isso. "Eu choro toda vez que vejo esse vídeo. Neste ano, realizo e pago a promessa feita pelo meu tio em vida, minha vó foi curada de câncer e ele fez essa promessa pra ela se cura e lá vamos nós voar pra São Paulo. Te amo, minha véia" , disse na postagem.

Veja o momento:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

alagoas forro redes-sociais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay