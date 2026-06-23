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MORTA EM CASA

Polícia busca criminosos que invadiram casa e mataram menina de 7 anos

De acordo com a Polícia Civil, o alvo seria o pai da criança, mas por causa de um barulho vindo do armário, os suspeitos atiraram e atingiram a criança

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Cyro Neves - Tupi FM
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Cyro Neves - Tupi FM
Repórter
23/06/2026 09:31 - atualizado em 23/06/2026 09:33

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Menina de 7 anos é morta por invasores armados na Baixada Fluminense
Menina de 7 anos é morta por invasores armados crédito: Reprodução

Policiais civis da delegacia de homicídios da Baixada Fluminense estão tentando localizar os cinco criminosos que invadiram uma casa em Nova Iguaçu (RJ) e mataram a menina Eduarda Cruz dos Santos, de 7 anos, na madrugada dessa segunda-feira (22/6).

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De acordo com a Polícia Civil, o alvo seria o pai da criança, mas por causa de um barulho vindo do armário, os suspeitos atiraram e atingiram a criança.

A mãe da menina contou à reportagem, na porta da delegacia, que mandou Eduarda se esconder quando percebeu a invasão. "Ela se escondeu debaixo das roupinhas, deve ter saído para poder olhar, e ele (suspeito) atirou", disse, muito abalada.

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Em mais um relato, comentou que, mesmo aos 7 anos de idade, Eduarda já sonhava com uma futura profissão: "Ela tinha sonhos, sonhava em ser policial, e eles tiraram a vida da minha filha".

Ainda segundo ela, os invasores procuravam o pai da menina e se identificaram como integrantes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) ao arrombar a porta.

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O pai da menina foi ouvido por agentes que tentam esclarecer a motivação do ataque. A residência é cercada por câmeras e cerca elétrica. Os suspeitos conseguiram entrar no local pelos fundos da residência em um espaço onde não há câmeras.

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