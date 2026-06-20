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RIO DE JANEIRO

Homem morre baleado por sargento da PM após confusão entre crianças

Uma briga entre crianças escalou para um episódio de violência fatal na noite de sexta-feira (20), na Zona Oeste do Rio

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Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
20/06/2026 12:08 - atualizado em 20/06/2026 12:08

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Homem morre baleado por sargento da PM após confusão entre crianças no RJ
A confusão entre adultos, que se seguiu ao desentendimento dos menores, resultou na morte de Fábio Ferreira da Silva crédito: Tupi

Uma briga entre crianças escalou para um episódio de violência fatal na noite de sexta-feira (20), na Zona Oeste do Rio. O crime ocorreu na Praça Rosária Trotta, em Campo Grande, enquanto moradores acompanhavam uma partida de futebol.

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A confusão entre adultos, que se seguiu ao desentendimento dos menores, resultou na morte de Fábio Ferreira da Silva. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo durante o tumulto generalizado no local.

Atendimento e estado das vítimas

Fábio e outro homem, identificado como Wanderson, foram levados ao Hospital Municipal Rocha Faria. Wanderson sofreu uma lesão na cabeça, mas recebeu alta ainda na madrugada de sábado.

O corpo de Fábio permaneceu na unidade para os procedimentos legais. Testemunhas disseram que o clima era de diversão na praça antes dos disparos.

Segundo relatos, o conflito começou com uma discussão entre crianças que brincavam no local. Um adolescente, irmão de um dos meninos, tentou intervir e acabou sendo empurrado.

O homem apontado como responsável pelo confronto físico com o jovem é o sargento da PM Wellington Sacramento dos Santos, avô de uma das crianças envolvidas.

Investigação e conduta do policial

Wanderson e Fábio, conhecido como Fabinho, foram questionar o militar sobre a atitude contra o adolescente. A discussão escalou e terminou com os tiros.

Leia Mais

O sargento se apresentou na delegacia de Campo Grande, admitiu os disparos e foi liberado após prestar depoimento. A Delegacia de Homicídios da Capital assumiu o caso e analisa imagens de segurança.

Os investigadores também ouviram a esposa do militar e o sobrevivente. A Polícia Civil tenta reconstruir a sequência dos fatos e esclarecer a motivação do crime.

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A Polícia Militar informou que o agente estava de folga. A Corregedoria Interna abriu um inquérito para apurar a conduta do policial.

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