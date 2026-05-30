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VIOLÊNCIA

Mulher é baleada em carro com duas crianças após briga no trânsito

Desentendimento ocorreu depois de acidente que terminou em tentativa de homicídio; vítima de 40 anos segue internada e homem que efetuou disparos foi preso

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Folhapress - Notícias
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Repórter
30/05/2026 14:10

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Os dois crimes são investigados pela Polícia Civil (PCMG), que ainda busca esclarecer autoria e motivação dos homicídios
Tentativa de homicídio após desentendimento no trânsito ocorreu em Santo André, no ABC Paulista; segundo a polícia, duas crianças, de 4 e 7 anos, estavam no veículo que foi atingido pelos disparos crédito: Reprodução/Pexels

A Polícia Civil de São Paulo investiga um acidente de trânsito que terminou com uma mulher baleada. O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (29/5), em Santo André, no ABC paulista.

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De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, após um desentendimento no trânsito, um homem de 29 anos efetuou disparos de arma de fogo contra o automóvel em que estavam um casal e duas crianças, de 7 e 4 anos.

A mulher, de 40, foi atingida e encaminhada ao Hospital Estadual Mário Covas, onde permanece internada.

O suspeito de ter efetuado foi preso por policiais militares. Ele tinha uma pistola calibre .380 que, de acordo com a PM, possui registro. A arma foi apreendida. O nome dele não foi divulgado.

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A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial de Santo André. O homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e disparo de arma de fogo em via pública.

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