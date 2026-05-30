Incêndio no Centro do Rio: Bombeiros controlam chamas em prédio comercial; veja os detalhes

Um edifício localizado no Centro do Rio é alvo de uma operação de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros desde o final da manhã deste sábado, dia 30. As chamas atingiram o primeiro pavimento da edificação.

O socorro foi solicitado por volta das 11h40 para o número 257 da Rua General Caldwell. No endereço, as equipes trabalham para extinguir o fogo e garantir a segurança do perímetro, impedindo que as labaredas se espalhem.

CENTRO | INTERDIÇÃO NA RUA GENERAL CALDWELL Via do Centro interditada, entre a Rua Frei Caneca e a Rua do Senado, para combate à incêndio em imóvel. Bombeiros no local. CET-Rio e Guarda Municipal acionadas. Desvio do tráfego para a Rua Frei Caneca. Trânsito sem retenção. pic.twitter.com/MXydEMid8J Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) May 30, 2026

De acordo com informações iniciais da corporação, não há registro de feridos na ocorrência até o momento. Ainda não se sabe o que teria motivado o início do incêndio no local.