Incêndio no Centro do Rio: Bombeiros controlam chamas em prédio comercial; veja os detalhes
Bombeiros controlam chamas em prédio no Centro do Rio; não há informações sobre feridos
compartilheSIGA
Um edifício localizado no Centro do Rio é alvo de uma operação de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros desde o final da manhã deste sábado, dia 30. As chamas atingiram o primeiro pavimento da edificação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Imagem de Cristo é retirada intacta após incêndio destruir igreja
- Homem suspeito de incendiar ex-companheira se entrega à Polícia
O socorro foi solicitado por volta das 11h40 para o número 257 da Rua General Caldwell. No endereço, as equipes trabalham para extinguir o fogo e garantir a segurança do perímetro, impedindo que as labaredas se espalhem.
De acordo com informações iniciais da corporação, não há registro de feridos na ocorrência até o momento. Ainda não se sabe o que teria motivado o início do incêndio no local.