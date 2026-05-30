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Incêndio no Centro do Rio: Bombeiros controlam chamas em prédio comercial; veja os detalhes

Bombeiros controlam chamas em prédio no Centro do Rio; não há informações sobre feridos

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Redação Tupi
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30/05/2026 13:23

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Incêndio no Centro do Rio: Bombeiros controlam chamas em prédio comercial; veja os detalhes
Equipes trabalham para extinguir o fogo e garantir a segurança do perímetro, impedindo que as labaredas se espalhem crédito: Tupi

Um edifício localizado no Centro do Rio é alvo de uma operação de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros desde o final da manhã deste sábado, dia 30. As chamas atingiram o primeiro pavimento da edificação.

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O socorro foi solicitado por volta das 11h40 para o número 257 da Rua General Caldwell. No endereço, as equipes trabalham para extinguir o fogo e garantir a segurança do perímetro, impedindo que as labaredas se espalhem.

De acordo com informações iniciais da corporação, não há registro de feridos na ocorrência até o momento. Ainda não se sabe o que teria motivado o início do incêndio no local.

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