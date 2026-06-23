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INVESTIGAÇÃO

Banco Digimais é alvo de operação da Polícia Federal por fraude

Mais de 50 policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo

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AB
Agência Brasil
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Repórter
23/06/2026 09:26 - atualizado em 23/06/2026 11:44

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Fachada do banco Digimais, em São Paulo
Fachada do banco Digimais, em São Paulo crédito: Banco Digimais SA/Reprodução

A Polícia Federal (PF) está desde cedo nas ruas para cumprir mandados judiciais no âmbito da Operação Miragem, deflagrada nesta terça-feira (23/6) para apurar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, previstos na Lei nº 7.492/1986. O alvo das investigações é o Banco Digimais, controlado pelo bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus.

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Mais de 50 policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo. Dentre as medidas estão a quebra de sigilos bancário e fiscal dos investigados e o sequestro e bloqueio de bens e valores de até R$ 670 milhões. O alvo da operação é uma instituição financeira.

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Segundo a PF, as investigações, subsidiadas por relatórios do Banco Central, indicam que os investigados teriam manipulado demonstrativos contábeis e registros regulatórios para ocultar a real situação financeira da instituição, aparentar solvência perante os órgãos de controle e viabilizar operações supostamente irregulares.

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Os envolvidos poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis e realização de operações de crédito vedadas pela Lei nº 7.492/1986.

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