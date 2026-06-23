Marcos Pereira, sobre operação contra Edir Macedo: ‘O partido não tem nada a ver’

O presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, afirmou à coluna que a operação deflagrada na manhã desta terça-feira, 23, mirando o Banco Digimais, do bispo Edir Macedo, não tem qualquer relação com o partido.

“O partido não tem nada a ver com isso”, disse.

Pereira aproveitou para reforçar a distância entre o Republicanos e a Igreja Universal, historicamente associada à legenda.

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Segundo ele, dos atuais 43 deputados federais da bancada, apenas sete são ligados à igreja. Entre os seis senadores do partido, nenhum integra a Universal. O mesmo ocorre entre os oito pré-candidatos da sigla aos governos estaduais.