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Marcos Pereira, sobre operação contra Edir Macedo: ‘O partido não tem nada a ver’

Presidente do Republicanos descola a legenda de investigação mirando o Digimais

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
23/06/2026 07:41

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Marcos Pereira, sobre operação contra Edir Macedo: ‘O partido não tem nada a ver’
Marcos Pereira, sobre operação contra Edir Macedo: ‘O partido não tem nada a ver’ crédito: Foto: Júlio Dutra/Republicanos

O presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, afirmou à coluna que a operação deflagrada na manhã desta terça-feira, 23, mirando o Banco Digimais, do bispo Edir Macedo, não tem qualquer relação com o partido.

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“O partido não tem nada a ver com isso”, disse.

Pereira aproveitou para reforçar a distância entre o Republicanos e a Igreja Universal, historicamente associada à legenda.

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Segundo ele, dos atuais 43 deputados federais da bancada, apenas sete são ligados à igreja. Entre os seis senadores do partido, nenhum integra a Universal. O mesmo ocorre entre os oito pré-candidatos da sigla aos governos estaduais.

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