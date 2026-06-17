PF prende casal suspeito de falsificar alvarás para soltar presos

A Polícia Federal (PF) prendeu em Itaboraí (RJ) um casal foragido suspeito de participar de um esquema de falsificação de alvarás de soltura usados para liberar presos no estado.

Dois mandados de prisão preventiva contra os suspeitos foram cumpridos nessa terça-feira (16/6) na região metropolitana do Rio. As ordens foram expedidas pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, informou a corporação.

O casal era procurado por associação criminosa e falsificação de documento público. Os nomes dos alvos, no entanto, não foram informados. Por isso, a reportagem não pôde localizar suas defesas, mas o espaço segue aberto para manifestação.

Esquema criminoso

A investigação apura a atuação de uma organização criminosa que produzia alvarás de soltura falsos para obter a liberação indevida de detentos. Os documentos teriam sido usados para tirar presos de unidades prisionais do estado do Rio de Janeiro.

Entre os beneficiados pelo esquema, segundo a PF, está um dos maiores traficantes de armas do país, condenado a 27 anos de prisão. Outros condenados por crimes graves também teriam deixado a prisão com base em documentos judiciais falsificados.

No momento da abordagem, os suspeitos apresentaram documentos de identificação com indícios de falsificação. A PF disse, no entanto, que isso será verificado em um procedimento específico posteriormente.

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O casal foi encaminhado ao sistema prisional do estado e ficará à disposição da Justiça. A polícia afirmou ainda que, além de associação criminosa e falsificação de documento público, o casal pode responder por outros crimes conforme o avanço das investigações.