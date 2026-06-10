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Cliente é amarrado em cadeira após comer 4 pastéis e se recusar a pagar

Conta de consumo em dois estabelecimentos foi de R$ 24. Polícia teve que algemar o homem por causa do comportamento agressivo

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10/06/2026 14:15

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Cliente foi amarrado até a chegada da polícia
Cliente foi amarrado até a chegada da polícia crédito: Divulgação/PM-MS… - Veja mais em https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2026/06/10/cliente-e-amarrado-a-cadeira-apos-comer-pasteis-e-se-recusar-a-pagar-em-ms.ghtm?cmpid=copiaecola

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 38 anos foi amarrado a uma cadeira de plástico após consumir quatro pastéis e se recusar a pagar por eles, em duas lanchonetes de Maracaju (MS), ontem. 

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Cliente teria se recusado a pagar a conta nos estabelecimentos por onde passou e consumiu a comida. O homem teria consumido pastéis em dois locais diferentes na região central da cidade, mas em nenhum deles pagou pelos salgados.

Primeiro, o homem comeu dois pastéis de R$ 8 cada em um comércio. Ele foi embora do local sem pagar a conta no total de R$ 16, o que motivou a chamada da Polícia Militar por parte do proprietário.

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Durante as buscas, a PM encontrou o suspeito amarrado por uma corda a uma cadeira, próxima à praça central da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem havia sido detido e amarrado por populares por ter comido dois pastéis, de R$ 4 cada, em outra lanchonete e tentar deixar o local sem pagar.

Homem foi desamarrado pelos militares e preso em flagrante. Os agentes precisaram usar algemas porque o suspeito apresentava comportamento agressivo, segundo relato dos PMs.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade. O homem foi autuado pelo crime de estelionato por consumo de alimentos sem pagamento.

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Depois de prestar depoimento, o homem foi liberado para responder em liberdade. Como ele não teve o nome divulgado, não foi possível localizar sua defesa para posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

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