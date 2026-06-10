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De dentadura a pé de galo: Uber revela itens bizarros esquecidos nos carros

Aplicativo lista cidades em que os usuários são mais esquecidos. Uma delas é de Minas Gerais

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10/06/2026 13:13

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Uber - Marca de plataforma de transporte privado urbano, tomou tamanha proporÃ§Ã£o que virou sinÃŽnimo para qualquer aplicativo do gÃªnero no mercado.
Uber - Marca de plataforma de transporte privado urbano, tomou tamanha proporÃ§Ã£o que virou sinÃŽnimo para qualquer aplicativo do gÃªnero no mercado. crédito: Uber - Marcas que viraram nome - DivulgaÃ§Ã£o

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Uber divulgou um levantamento sobre os objetos mais esquecidos pelos brasileiros nos carros de aplicativo. Celulares e câmeras lideram, seguidos por bolsas, mochilas, malas e caixas na segunda posição. Chaves fecham o pódio.

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Itens como guarda-chuvas, carteiras, documentos e óculos são esquecidos mais vezes durante os dias úteis, segundo a empresa. Aos fins de semana, tênis e até bolos são deixados para trás com maior frequência.

Das dez cidades com mais passageiros distraídos, sete ficam na região Centro-oeste. Além de Três Lagoas (MS), que lidera o ranking, há quatro municípios de Goiás e dois de Mato Grosso. A lista considera a proporção de passageiros em relação à população municipal.

 

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Itens mais esquecidos pelos passageiros da Uber no Brasil

  • Celulares e câmeras
  • Mochilas, bolsas, malas, pastas e caixas
  • Chaves
  • Carteiras e bolsas de mão
  • Óculos
  • Fones de ouvido e caixas de som
  • Passaportes
  • Roupas
  • Notebook
  • Dinheiro

  

No levantamento da Uber, também há exemplos de objetos menos comuns deixados pelos passageiros. Além de eletrônicos como uma televisão de 55 polegadas, um ventilador e aparelhos auditivos, os motoristas encontraram alimentos como ovos e melancias.

Um piloto de avião esqueceu o quepe, um policial deixou o cassetete e um campeão de caratê abriu mão do próprio troféu. Dentaduras também ficaram pelo caminho, de acordo com o aplicativo de transporte. Um pé de galo também foi deixado por um passageiro.

  

Cidades com maior proporção de objetos esquecidos

  • Três Lagoas (MS)
  • Itumbiara (GO)
  • Catalão (GO)
  • Teófilo Otoni (MG)
  • Patos (PB)
  • Rondonópolis (MT)
  • Guarapuava (PR)
  • Rio Verde (GO)
  • Tangará da Serra (MT)
  • Caldas Novas (GO)

Segundo a Uber, se esquecer algo o deve abrir o aplicativo e tocar em "atividade". Em seguida, selecionar a viagem em que deixou o objeto. Então, deve tocar em "encontrar objeto perdido", selecionar "contatar motorista a respeito de um objeto perdido". Por fim, o passageiro precisa informar o item esquecido, o local do carro em que provavelmente foi deixado e digitar um número de telefone para contato.

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Caso o motorista confirme que encontrou o item, ele e o passageiro devem combinar o local para devolução. Se o objeto perdido for o telefone celular, o procedimento deve ser realizado pelo site da Uber.

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