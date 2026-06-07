Quem é Fábio Giga, influencer que bateu Porsche e deixou feridos

O fisiculturista e influencer Fábio Giga bateu seu Porsche em duas motos e dois carros na Zona Sul de São Paulo neste sábado (6). Duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a unidades de saúde, segundo a Companhia de Engenharia e Tráfego. O teste do bafômetro realizado após o acidente deu negativo para álcool, de acordo com a Polícia Civil.

Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente: o veículo derrapa, atinge as duas motos e vai de encontro a um muro que sustenta as colunas do Expresso Tiradentes. O airbag foi acionado. Outro ângulo registrou os dois motociclistas deslizando no asfalto após o impacto. O carro também parou a poucos metros de atingir uma terceira moto com duas pessoas que vinha logo à frente.

A Porsche do Giga ficou só o bagaço, é verdade que quem tava dirigindo era o Bitelo? pic.twitter.com/ul4xEaSlXD — Serafim (@Serafim_zx) June 7, 2026

Campeão de fisiculturismo com milhões de seguidores

Fábio Giga é o nome artístico de Fábio Augusto Rezende, de 46 anos, natural de Santo André, no ABC Paulista. Ele acumula 3,7 milhões de seguidores no Instagram e 1,5 milhão de inscritos no YouTube, onde compartilha sua rotina no esporte. É o 16º de 17 irmãos e ingressou na musculação em 1997, após a morte do pai.

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A visibilidade nas redes veio em 2013, quando passou a se relacionar com nomes do fisiculturismo brasileiro como Léo Stronda e Felipe Franco, que o incentivaram a construir um perfil público. No ano seguinte, disputou sua primeira competição e saiu campeão paulista na categoria Super Heavyweight. Em 2017, venceu o Mr. Rio, e em 2020 conquistou o Arnold Classic Ohio, abrindo caminho para o circuito profissional da modalidade.