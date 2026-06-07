Jovem é encontrado morto com marcas de agressão no Rio

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu a investigação sobre a morte de um jovem de 24 anos na Zona Norte do Rio. O corpo, que apresentava evidências de agressões físicas, foi recolhido e levado para o IML Afrânio Peixoto na tarde deste sábado, (6).

Antes da remoção, socorristas do SAMU estiveram no local e atestaram que o rapaz já estava sem vida. A identidade da vítima ainda permanece sob sigilo pelas autoridades policiais que acompanham o caso.

Perícia e isolamento na Rua Padre Telêmaco

O policiamento na região foi reforçado por equipes do 9º BPM (Rocha Miranda), que preservaram a cena do crime para o trabalho técnico. O cadáver foi localizado na calçada da Rua Padre Telêmaco, nas proximidades do número 169, em uma área de visibilidade para quem trafegava pela via.

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O cenário atraiu a curiosidade de motoristas e pedestres, com diversos registros circulando em plataformas digitais ao longo do dia. A vítima foi encontrada posicionada junto a um muro de pedras, próxima ao fluxo de veículos de Cascadura.