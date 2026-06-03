Vingança em família: jovem volta dos EUA para matar o próprio avô

Um jovem de 18 anos foi preso após matar o próprio avô, de 78 anos, no Centro de Goiabeira, no Vale do Rio Doce, nessa terça-feira (2/6). Segundo a Polícia Militar, o suspeito atacou a vítima com golpes de canivete e, após ser detido, confessou o crime. Aos policiais, ele afirmou que decidiu matar o idoso por acreditar que ele teve participação na morte de sua mãe, ocorrida em junho do ano passado. A investigação da Polícia Civil concluiu que o caso, inicialmente tratado como suicídio, foi na verdade um homicídio.

De acordo com a PM, o idoso havia acabado de sair de um comércio na Rua São Sebastião e se preparava para subir em uma motocicleta quando foi atacado pelas costas. Testemunhas relataram que o neto aguardava a vítima nas proximidades e, ao vê-la deixar o estabelecimento, iniciou o ataque.

Ainda conforme os militares, o jovem desferiu diversos golpes de canivete na região do pescoço e do tórax do avô. A vítima morreu no local antes da chegada do socorro. A arma utilizada no crime foi encontrada próxima ao corpo.

Após o homicídio, o suspeito fugiu, mas foi localizado pouco tempo depois escondido em uma construção. Segundo a PM, ele estava com as mãos, os pés e as roupas sujos de sangue e foi preso em flagrante.

Durante o registro da ocorrência, o jovem relatou aos policiais que voltou dos Estados Unidos exclusivamente para vingar a morte da mãe. Conforme o depoimento, ele acreditava que o avô paterno tinha participação no crime.

A morte da mãe do suspeito ocorreu em junho de 2025, na zona rural de Goiabeira. Na época, o caso foi registrado como suicídio por enforcamento, entendimento inicialmente compartilhado pela Polícia Militar e pela perícia técnica que esteve no local.

No entanto, durante as investigações, a Polícia Civil concluiu que a mulher foi vítima de homicídio. A Justiça chegou a expedir um mandado de prisão contra um suspeito apontado como autor do crime.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem contou que, no dia do enterro da mãe, jurou que vingaria a morte dela. Desde então, passou a reunir relatos de familiares e concluiu que o avô teria envolvimento no caso.

Ainda conforme o registro policial, o rapaz afirmou que tentou encontrar outras oportunidades para matar o idoso e que, há cerca de duas semanas, passou a andar armado com um canivete à espera de um encontro com a vítima.

No dia do crime, ele teria permanecido circulando pelo Centro da cidade procurando o avô. Ao vê-lo entrar em um comércio, decidiu esperar sua saída para atacá-lo.

Uma testemunha relatou à polícia ter visto o suspeito desferindo golpes contra o idoso e também chutando a vítima após ela cair no chão.

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De acordo com a PM, ao ser questionado sobre o crime, o jovem respondeu que acreditava ter feito justiça pela morte da mãe. A reportagem procurou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) para obter mais informações sobre o caso.