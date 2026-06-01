Vídeo: criança prende perna em mata-burro e é resgatada por militares

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Um menino de 9 anos ficou com a perna presa em um mata-burro na tarde desse domingo (31/5), no Bairro Jardim das Acácias, em Campo Belo, no Centro-Oeste de Minas.



Mata-burro é uma estrutura que impede a fuga de animais em propriedades rurais.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), os militares foram acionados às 15h15 para atender a um resgate na Rua Boa Vista. Ao chegar ao local, viram a criança com a perna esquerda presa no mata-burro, feito com barras de metal.



Após avaliação da situação, os bombeiros utilizaram técnicas de salvamento para fazer o desencarceramento — resgate de vítimas presas em ferragens — de forma segura, evitando agravar possíveis lesões.



Depois do resgate, o menino recebeu atendimento no local. Segundo os militares, ele apresentava escoriações leves, permaneceu consciente e não precisou ser encaminhado para atendimento médico mais complexo.



Familiares acompanharam toda a ocorrência e ficaram aliviados com o desfecho, segundo contou a corporação.



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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

