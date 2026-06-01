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CENTRO-OESTE DE MINAS

Vídeo: criança prende perna em mata-burro e é resgatada por militares

Menino de 9 anos ficou com a perna presa em estrutura metálica usada para impedir passagem de animais e sofreu ferimentos leves em Campo Belo

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
01/06/2026 13:13

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Menino de nove anos prende perna esquerda em mata-burro e é resgatada por bombeiros militares
Menino foi resgatado por bombeiros nesse domingo (31/5) crédito: Reprodução/CBMMG

Um menino de 9 anos ficou com a perna presa em um mata-burro na tarde desse domingo (31/5), no Bairro Jardim das Acácias, em Campo Belo, no Centro-Oeste de Minas.

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Mata-burro é uma estrutura que impede a fuga de animais em propriedades rurais. 

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), os militares foram acionados às 15h15 para atender a um resgate na Rua Boa Vista. Ao chegar ao local, viram a criança com a perna esquerda presa no mata-burro, feito com barras de metal.

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Após avaliação da situação, os bombeiros utilizaram técnicas de salvamento para fazer o desencarceramento — resgate de vítimas presas em ferragens — de forma segura, evitando agravar possíveis lesões.

Depois do resgate, o menino recebeu atendimento no local. Segundo os militares, ele apresentava escoriações leves, permaneceu consciente e não precisou ser encaminhado para atendimento médico mais complexo.

Familiares acompanharam toda a ocorrência e ficaram aliviados com o desfecho, segundo contou a corporação.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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