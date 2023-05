Bombeiros resgatam mulher que ficou presa em mata-burro

Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desse sábado (13/5) para resgatar mulher presa em mata-burro (foto: CBMMG)

Uma mulher de 44 anos precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros depois de ficar presa em um mata-burro na tarde desse sábado (14/5), em Patrocínio, no Alto Paranaíba.

Os militares foram até a zona rural do município, onde encontraram a vítima com as pernas presas na grade.

Depois de retirar uma das bases de concreto, foi possível retirar a mulher do mata-burro.

Ainda seguindo o Corpo de Bombeiros, a mulher estava consciente e orientada durante toda a operação de resgate.

Ela ficou com escoriações na perna esquerda e dispensou a condução para unidade hospitalar.