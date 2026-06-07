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DESAPARECIMENTO

Corpo encontrado em SC é de oceanógrafo desaparecido desde outubro

Os restos mortais foram encontrados em um costão entre a Lagoinha do Leste e o Pântano do Sul durante uma operação realizada na última quinta-feira

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07/06/2026 08:54 - atualizado em 07/06/2026 08:58

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Nascido em Detroit, nos Estados Unidos, Charles Gorri era oceanógrafo e ambientalista, com atuação na defesa dos animais marinhos no litoral catarinense
Nascido em Detroit, nos Estados Unidos, Charles Gorri era oceanógrafo e ambientalista, com atuação na defesa dos animais marinhos no litoral catarinense crédito: Redes sociais/Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo do oceanógrafo e ambientalista Charles Gorri, desaparecido desde 7 de outubro de 2025, foi identificado pela Polícia Civil de Santa Catarina. Os restos mortais foram localizados em uma área de difícil acesso no Sul da Ilha, em Florianópolis.

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Os restos mortais foram encontrados em um costão entre a Lagoinha do Leste e o Pântano do Sul durante uma operação realizada na última quinta-feira. Devido às dificuldades de acesso ao local, a retirada ocorreu apenas no dia seguinte.

A informação sobre a identificação foi divulgada nas redes sociais pelo deputado estadual Marquito (PSOL) e confirmada pela Polícia Civil. As circunstâncias da morte ainda são investigadas.

Nascido em Detroit, nos Estados Unidos, Charles Gorri era oceanógrafo e ambientalista, com atuação na defesa dos animais marinhos no litoral catarinense. Ele tinha doutorado em Oceanografia Biológica e Biologia Marinha pela Universidade Federal do Rio Grande.

Durante os meses de buscas, entidades ambientalistas e voluntários auxiliaram as forças de segurança. Charles foi visto pela última vez saindo da região da Armação em direção à Praia do Matadeiro, onde morava.

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A causa da morte ainda não foi divulgada e será determinada no decorrer da investigação e dos exames periciais.

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