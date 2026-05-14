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Cinco italianos perdem a vida em acidente de mergulho nas Maldivas

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Repórter
14/05/2026 19:07

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Cinco italianos morreram em um acidente de mergulho nas Maldivas, informou o Ministério de Assuntos Exteriores do país nesta quinta-feira (14).

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A cadeia de ilhas de coral é um destino turístico de luxo muito popular entre os mergulhadores por seus complexos remotos e barcos de mergulho com alojamentos a bordo.

"Após um acidente ocorrido durante uma saída de mergulho, cinco cidadãos italianos morreram no atol de Vaavu, nas Maldivas", informou o ministério das Relações Exteriores italiano em uma declaração curta.

Até o momento, um corpo foi recuperado.

"Acredita-se que os mergulhadores tenham morrido quando tentavam explorar cavernas a uma profundidade de 50 metros", acrescentou a nota.

A universidade de Gênova informou que entre as vítimas está um professor de biologia marinha, a filha dele e dois jovens pesquisadores.

Funcionários locais disseram que este foi o pior acidente de mergulho já registrado neste país, formado por 1.192 ilhas de coral, dispersas por aproximadamente 800 km através do equador no oceano Índico.

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aj-pjm-ljm/phz/jxb/cjc/vel/mvv/am

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