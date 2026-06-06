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Austrália registra quarto ataque mortal de tubarão desde o começo do ano

A polícia informou que o homem praticava pesca submarina quando foi atacado pelo tubarão

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Repórter
06/06/2026 10:13 - atualizado em 06/06/2026 10:39

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Quarto ataque mortal de tubarões na Austrália
Seu corpo foi levado para a costa e os paramédicos tentaram salvá-lo, mas "infelizmente, não pôde ser reanimado" crédito: Saeed KHAN/AFP

Um tubarão matou um mergulhador, neste sábado (6), em frente à costa do oeste da Austrália, informou a polícia. Foi o quarto ataque mortal deste tipo no país desde o início do ano.

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O homem, de cerca de 30 anos, foi atacado por um tubarão de 4,5 metros perto da ilha Michaelmas, a sudeste de Perth, destacaram os serviços de emergência e o governo da região da Austrália Ocidental.

A polícia informou que o homem praticava pesca submarina quando foi atacado pelo tubarão.

Seu corpo foi levado para a costa e os paramédicos tentaram salvá-lo, mas "infelizmente, não pôde ser reanimado", acrescentou.

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Os cientistas australianos consideram que a maior afluência de pessoas às praias e o aquecimento do oceano estão alterando os padrões migratórios dos tubarões, o que poderia contribuir para o aumento dos ataques.

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