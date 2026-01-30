Adolescente de 13 anos morre após ataque de tubarão em Olinda

Um adolescente de 13 anos morreu, na tarde desta quinta-feira (29/1), ao ser atacado por um tubarão. O episódio ocorreu na praia Del Chifre, em Olinda, Pernambuco. O jovem chegou a ser encaminhado ao Hospital Tricentenário, mas não resistiu, e morreu a caminho do atendimento médico.

Segundo apuração do portal G1, o jovem foi identificado como Deivson Rocha Dantas. Em entrevista ao portal, o médico Levy Dalton, responsável por atendê-lo, relata que o garoto já chegou morto ao hospital.

"Ele tinha uma lesão bastante extensa, num local de artérias no membro inferior, e como a lesão foi bastante extensa, provavelmente ele perdeu bastante sangue. E isso foi o quadro que fez o levar a um quadro de óbito. Ele já chegou aqui na unidade sem vida", explicou.

O adolescente estava brincando com amigos na água no momento em que foi atacado. Um homem o resgatou e tentou reanimá-lo, mas sem sucesso. Já em parada cardiorrespiratória, foi levado por moradores ao hospital. Ele foi mordido na região das nádegas.

"Toda a equipe estava posta quando ele chegou aqui. Fizemos todas as medidas possíveis de acordo com o suporte avançado de vida. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu reanimá-lo. Uma fatalidade, a gente, a equipe do hospital, deixa nossas condolências para a família e os amigos, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer muito por ele", afirmou o médico Levy Dalton. O profissional ainda detalhou que a morte aconteceu por causa da área da mordida, "extensa, com árterias".

A reportagem tentou contato com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) e com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. Em caso de retorno, este texto será atualizado. O espaço segue aberto para manifestações.