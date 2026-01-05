Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Polvo viraliza ao ‘pegar carona’ em tubarão

RF
Redação Flipar
  • As imagens foram registradas no fim de 2024, mas só foram divulgadas em março de 2025.
    As imagens foram registradas no fim de 2024, mas só foram divulgadas em março de 2025. Foto: reprodução
  • O episódio aconteceu durante uma expedição no golfo de Hauraki, conduzida por cientistas da Universidade de Auckland, que estudavam predadores marinhos.
    O episódio aconteceu durante uma expedição no golfo de Hauraki, conduzida por cientistas da Universidade de Auckland, que estudavam predadores marinhos. Foto: domínio público/Winstonwolfe
  • A pesquisadora Rochelle Constantine contou que, quando viu o tubarão, estranhou:
    A pesquisadora Rochelle Constantine contou que, quando viu o tubarão, estranhou: "Que negócio laranja é este no tubarão?" Foto: reprodução
  • Ela chegou a pensar que fosse um machucado ou até uma boia presa na pele do tubarão.
    Ela chegou a pensar que fosse um machucado ou até uma boia presa na pele do tubarão. Foto: reprodução
  • Para esclarecer a dúvida, a equipe usou um drone para obter uma visão melhor.
    Para esclarecer a dúvida, a equipe usou um drone para obter uma visão melhor. Foto: Imagem de grunzibaer por Pixabay
  • Eles descobriram que o polvo, da espécie maori, se prendeu na
    Eles descobriram que o polvo, da espécie maori, se prendeu na "garupa" de um tubarão-mako. Foto: reprodução
  • Esse tubarão, que pode ser encontrado desde a superfície até profundidades de 150 metros, é um dos mais velozes do oceano, chegando a mais de 80 km/h.
    Esse tubarão, que pode ser encontrado desde a superfície até profundidades de 150 metros, é um dos mais velozes do oceano, chegando a mais de 80 km/h. Foto: domínio público/noaa
  • Rochelle brincou que o polvo deve ter vivido
    Rochelle brincou que o polvo deve ter vivido "uma aventura e tanto" ao surfar em cima de um predador tão rápido. Foto: wikimedia commons/creative commons/Patrick Doll
  • Existem duas espécies principais: o mako-de-barbatana-curta (Isurus oxyrinchus) e o mako-de-barbatana-longa (Isurus paucus).
    Existem duas espécies principais: o mako-de-barbatana-curta (Isurus oxyrinchus) e o mako-de-barbatana-longa (Isurus paucus). Foto: domínio público/noaa
  • O mako-de-barbatana-curta, o mais conhecido, pode atingir velocidades de até 74 km/h, o que o torna um predador altamente eficiente.
    O mako-de-barbatana-curta, o mais conhecido, pode atingir velocidades de até 74 km/h, o que o torna um predador altamente eficiente. Foto: SWFSC/NOAA
  • Seu corpo hidrodinâmico e musculatura poderosa permitem movimentos rápidos, essenciais para capturar presas como atuns, cavalas e lulas.
    Seu corpo hidrodinâmico e musculatura poderosa permitem movimentos rápidos, essenciais para capturar presas como atuns, cavalas e lulas. Foto: domínio público/noaa
  • São encontrados em águas tropicais e temperadas ao redor do mundo, preferindo regiões oceânicas mais profundas.
    São encontrados em águas tropicais e temperadas ao redor do mundo, preferindo regiões oceânicas mais profundas. Foto: Matt Hardy/Unsplash
  • Apesar de seu papel fundamental no ecossistema marinho, os makos estão ameaçados devido à pesca excessiva, tanto acidental quanto direcionada, já que sua carne e barbatanas são valorizadas no mercado.
    Apesar de seu papel fundamental no ecossistema marinho, os makos estão ameaçados devido à pesca excessiva, tanto acidental quanto direcionada, já que sua carne e barbatanas são valorizadas no mercado. Foto: wikimedia commons/ Evancrouse
  • Além de sua importância ecológica, esses tubarões são conhecidos por sua agressividade quando capturados, tornando-se um desafio para pescadores.
    Além de sua importância ecológica, esses tubarões são conhecidos por sua agressividade quando capturados, tornando-se um desafio para pescadores. Foto: domínio público/NOAA Observer Program
  • Já o polvo-maori (Macroctopus maorum) é uma espécie encontrada nas águas temperadas do sul da Austrália, Nova Zelândia e Ilhas Falkland. Também conhecido como polvo-da-Nova-Zelândia, é um dos maiores polvos da região, atingindo até 3 metros de envergadura e mais de 10 kg.
    Já o polvo-maori (Macroctopus maorum) é uma espécie encontrada nas águas temperadas do sul da Austrália, Nova Zelândia e Ilhas Falkland. Também conhecido como polvo-da-Nova-Zelândia, é um dos maiores polvos da região, atingindo até 3 metros de envergadura e mais de 10 kg. Foto: reprodução/youtube
  • Como outras espécies de polvos, o polvo-maori possui uma notável inteligência, sendo capaz de resolver problemas, abrir conchas e até mesmo escapar de aquários. Além disso, tem alta capacidade de regeneração, inclusive recuperando tentáculos perdidos.
    Como outras espécies de polvos, o polvo-maori possui uma notável inteligência, sendo capaz de resolver problemas, abrir conchas e até mesmo escapar de aquários. Além disso, tem alta capacidade de regeneração, inclusive recuperando tentáculos perdidos. Foto: flickr - Sylke Rohrlach
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay