Australiano de 12 anos morre após ser mordido por tubarão

Um menino de 12 anos que foi mordido por um tubarão em Sydney, na Austrália, morreu, anunciou sua família neste sábado(24). 

Os pais de Nico Antic confirmaram que ele morreu devido aos ferimentos sofridos quando um grande tubarão o atacou na semana passada enquanto nadava com amigos. 

"É com o coração partido que anunciamos o falecimento de nosso filho, Nico", disseram Lorena e Juan Antic em um comunicado. 

No momento do ataque, as crianças estavam pulando na água de uma rocha de 6 metros de altura no subúrbio de Vaucluse, na zona leste de Sydney. 

Segundo a polícia, chuvas torrenciais recentes inundaram o porto e deixaram a água turva. 

Antic estava sangrando muito quando foi resgatado por um barco da polícia e levado ao hospital em estado grave. 

Este ataque em Sydney foi um dos quatro relatados em dois dias, o que levou as autoridades a fecharem dezenas de praias na cidade. 

Esta é também a terceira morte recente relacionada a ataques de tubarão na famosa cidade australiana. 

Cientistas acreditam que o aumento da densidade populacional ao longo da costa australiana e a elevação da temperatura dos oceanos estão alterando os padrões de migração dos tubarões, o que pode estar contribuindo para o aumento dos ataques.

