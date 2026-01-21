Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Após sucessivos ataques de tubarão, autoridades mandam fechar praias na Austrália

RF
Redação Flipar
  • <p>Fatores ambientais, como o aumento da temperatura do mar e chuvas intensas que atraíram presas para a costa, teriam contribuído para a presença desses animais próximos às áreas de banho.</p>

    Fatores ambientais, como o aumento da temperatura do mar e chuvas intensas que atraíram presas para a costa, teriam contribuído para a presença desses animais próximos às áreas de banho.

     Foto: Domínio Público
  • <p>O tubarão-cabeça-chata é uma das espécies mais temidas dos oceanos. Eles podem ultrapassar 3 metros de comprimento e pesar mais de 200 kg.</p>

    O tubarão-cabeça-chata é uma das espécies mais temidas dos oceanos. Eles podem ultrapassar 3 metros de comprimento e pesar mais de 200 kg.

     Foto: Wikimedia Commons/Jerome Paillet
  • <p>Sua principal característica é a capacidade rara de viver tanto em água salgada quanto em água doce, sendo encontrado também em rios e estuários.</p>

    Sua principal característica é a capacidade rara de viver tanto em água salgada quanto em água doce, sendo encontrado também em rios e estuários.

     Foto: Wikimedia Commons/Jerome Paillet
  • <p>Além disso, os cabeças-chata são extremamente territoriais e imprevisíveis, características que contribuem para seu alto número de incidentes com humanos.</p>

    Além disso, os cabeças-chata são extremamente territoriais e imprevisíveis, características que contribuem para seu alto número de incidentes com humanos.

     Foto: Domínio Público
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay