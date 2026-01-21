Após sucessivos ataques de tubarão, autoridades mandam fechar praias na Austrália
Fatores ambientais, como o aumento da temperatura do mar e chuvas intensas que atraíram presas para a costa, teriam contribuído para a presença desses animais próximos às áreas de banho.Foto: Domínio Público
O tubarão-cabeça-chata é uma das espécies mais temidas dos oceanos. Eles podem ultrapassar 3 metros de comprimento e pesar mais de 200 kg.Foto: Wikimedia Commons/Jerome Paillet
Sua principal característica é a capacidade rara de viver tanto em água salgada quanto em água doce, sendo encontrado também em rios e estuários.Foto: Wikimedia Commons/Jerome Paillet
Além disso, os cabeças-chata são extremamente territoriais e imprevisíveis, características que contribuem para seu alto número de incidentes com humanos.Foto: Domínio Público
