Especialistas em mergulho subterrâneo tentam alcançar grupo preso em caverna no Laos; local tem túneis com 60 cm de largura

As equipes enfrentam dificuldades por causa das chuvas constantes, que impedem o avanço das operações e obrigam os socorristas a permanecer no local devido ao difícil acesso à montanha. Bombas d’água foram instaladas para tentar reduzir a inundação, mas os esforços ainda não permitiram alcançar o grupo desaparecido. O governo do Laos pediu apoio técnico à Tailândia e solicitou equipamentos para reforçar a missão de resgate. "Ainda não sabemos se continuam vivos", disse à AFP Bounkham Luanglat, r Foto: Reproduc?a?o/Mergulhadores de resgate na Taila?ndia