Mergulhadores encontram vivas cinco de sete pessoas presas em caverna no Laos

Mergulhadores especializados encontraram, nesta quarta-feira (27), com vida cinco das sete pessoas que estavam há uma semana presas em uma caverna inundada no Laos, mas agora o desafio será retirá-las de lá, segundo um dos socorristas.

Os sete laosianos entraram na caverna, situada na província central de Xaysomboun, a nordeste da capital, Vientiane, em 20 de maio, segundo meios estatais.

Eles procuravam ouro, mas ficaram presos dentro da caverna quando ela foi repentinamente inundada por fortes chuvas, indicaram os relatos.

Cinco homens, com roupas, mãos e rosto cobertos de lama, estavam encolhidos em uma passagem estreita da caverna enquanto dois socorristas com equipamento de mergulho os filmavam, segundo um vídeo publicado por um socorrista tailandês.

"Encontramos cinco laosianos. Todos estão a salvo. Continuaremos prestando ajuda", disse no vídeo o mergulhador de resgate tailandês Norrased Palasing.

O mergulhador finlandês Mikko Paasi, que também aparece nas imagens da caverna, disse que ele e Norrased precisavam "mergulhar de volta imediatamente" e levar mais suprimentos aos homens para que recuperassem as forças e se preparassem para sair da caverna.

"Ainda temos pela frente a tarefa de tirá-los de lá, e não será fácil", apontou Paasi nas redes sociais.

Segundo o meio estatal Lao Security News, os socorristas levarão comida e remédios aos cinco sobreviventes e continuarão procurando os outros dois desaparecidos.

O local onde os cinco foram encontrados fica a cerca de 300 metros da saída da caverna, informou.

Norrased e Paasi, que chegaram à caverna no Laos na segunda-feira, também participaram da dramática operação de resgate, em 2018, de uma equipe juvenil de futebol que ficou presa em uma caverna inundada na vizinha Tailândia.

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