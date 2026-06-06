Mega-Sena 3015: aposta de Brasília acerta números e receberá R$30,4 milhões

Uma aposta de simples, realizada em canais eletrônicos, foi premiada na Mega-Sena 3015, sorteada neste sábado (6/6) pela Caixa, com o bilhete acertando as seis dezenas: 09 – 18 – 26 – 31 – 53 – 58.

O bilhete vencedor é de Brasília, no Distrito Federal. Essa aposta foi a única vencedora das seis dezenas. O apostador vai receber R$ 30.424.768,27. acertaram cinco dezenas e cada um receberá R$ 37.037,29.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira (9/6), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Na Mega-Sena, o participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 são liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrem em um prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso prefira comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

