Assine
overlay
Início Nacional
LOTERIAS

Mega-Sena 3015: aposta de Brasília acerta números e receberá R$30,4 milhões

Seis mineiros batem na trave e dividem o prêmio com mais 63 ganhadores; Próximo sorteio será na terça-feira (9/6) e valor estimado é de R$ 3,5 milhões

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
06/06/2026 22:31

compartilhe

SIGA
×
Mega-Sena 30 anos: o que dá para comprar com o prêmio de R$ 300 milhões?
Aposta simples, realizada em canal eletrônico, acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3015 neste sábado (6/6) crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma aposta de simples, realizada em canais eletrônicos, foi premiada na Mega-Sena 3015, sorteada neste sábado (6/6) pela Caixa, com o bilhete acertando as seis dezenas: 09 – 18 – 26 – 31 – 53 – 58. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O bilhete vencedor é de Brasília, no Distrito Federal. Essa aposta foi a única vencedora das seis dezenas. O apostador vai receber R$ 30.424.768,27. acertaram cinco dezenas e cada um receberá R$ 37.037,29. 

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira (9/6), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Na Mega-Sena, o participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Leia Mais

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 são liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrem em um prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso prefira comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

Tópicos relacionados:

aposta caixa loteria loterias mega-sena sorteio vencedor

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay