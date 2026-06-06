Mega-Sena 3015 e outras loterias: confira os números sorteados (6/6)

A Caixa sorteou neste sábado (6/6), às 21h, os concursos da Mega-Sena 3015, Lotofácil 3704, Quina 7044, Timemania 2400, +Milionária 361 e Dia de Sorte 1222.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias deste sábado (6/6)



Mega-Sena 3015 - R$ 32 milhões



O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 09 – 18 – 26 – 31 – 53 – 58

Aposta simples de Brasília, no Distrito Fedeal, e realizada em canal eletrônico, acertou sozinho as seis dezenas e receberá R$ 30.424.768,27.

Premiação

6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 30.424.768,27

5 acertos: 68 apostas ganhadoras, R$ 37.037,29

4 acertos: 4.932 apostas ganhadoras, R$ 841,73



Próximo sorteio (9/6): R$ 3,5 milhões

Lotofácil 3704 - R$ 2 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 – 03 – 04 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25

Premiação

15 acertos: Não houve acertador

14 acertos: 323 apostas ganhadoras, R$ 1.442,42

13 acertos: 10.590 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos: 121.084 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos: 625.742 apostas ganhadoras, R$ 7



Próximo sorteio (8/6): R$ 5 milhões

Quina 7044 - R$ 13 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 02 – 05 – 30 – 54 – 73

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 26 apostas ganhadoras, R$ 12.023,21

3 acertos: 2.587 apostas ganhadoras, R$ 115,08

2 acertos: 68.613 apostas ganhadoras, R$ 4,33



Próximo sorteio (8/6): R$ 7,5 milhões

Timemania 2400 - R$ 34 milhões



O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 22 – 47 – 51 – 57 – 58 – 64 – 73

Time do coração: Ypiranga-RS

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 45.225,67

5 acertos: 282 apostas ganhadoras, R$ 1.832,85

4 acertos: 5.718 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 56.095 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 13.543 apostas ganhadoras, R$ 8,50



Próximo sorteio (9/6): R$ 34,5 milhões

+Milionária 361 - R$ 61 milhões



O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 10 – 21 – 22 – 31 – 33 – 35

Trevos da sorte: 1 – 2

Premiação

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos: 4 apostas ganhadoras, R$ 66.920,84

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 28 apostas ganhadoras, R$ 4.248,94

4 acertos + 2 trevos: 76 apostas ganhadoras, R$ 1.677,21

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 992 apostas ganhadoras, R$ 128,49

3 acertos + 2 trevos: 1.382 apostas ganhadoras, R$ 50

3 acertos + 1 trevo: 11.539 apostas ganhadoras, R$ 24

2 acertos + 2 trevos: 9.846 apostas ganhadoras, R$ 12

2 acertos + 1 trevo: 94.066 apostas ganhadoras, R$ 6



Próximo sorteio (10/6): R$ 62 milhões

Dia de Sorte 1222 - R$ 300 mil



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 06 – 10 – 11 – 20 – 21 – 24 – 30

Mês da sorte: Outubro

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 3.611,47

5 acertos: 1.777 apostas ganhadoras, R$ 25

4 acertos: 18.837 apostas ganhadoras, R$ 5

Mês da Sorte: 67.957 apostas ganhadoras, R$ 2,50



Próximo sorteio (9/6): R$ 500 mil

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.