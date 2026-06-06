Mega-Sena 3015 e outras loterias: confira os números sorteados (6/6)
Caixa também sorteou os concursos da Lotofácil 3704, Quina 7044, Timemania 2400, +Milionária 361 e Dia de Sorte 1222 neste sábado (6/6), no Espaço da Sorte
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A Caixa sorteou neste sábado (6/6), às 21h, os concursos da Mega-Sena 3015, Lotofácil 3704, Quina 7044, Timemania 2400, +Milionária 361 e Dia de Sorte 1222.
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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.
Loterias deste sábado (6/6)
Mega-Sena 3015 - R$ 32 milhões
O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.
Confira as dezenas: 09 – 18 – 26 – 31 – 53 – 58
Aposta simples de Brasília, no Distrito Fedeal, e realizada em canal eletrônico, acertou sozinho as seis dezenas e receberá R$ 30.424.768,27.
Premiação
6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 30.424.768,27
5 acertos: 68 apostas ganhadoras, R$ 37.037,29
4 acertos: 4.932 apostas ganhadoras, R$ 841,73
Próximo sorteio (9/6): R$ 3,5 milhões
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Lotofácil 3704 - R$ 2 milhões
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 01 – 03 – 04 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25
Premiação
15 acertos: Não houve acertador
14 acertos: 323 apostas ganhadoras, R$ 1.442,42
13 acertos: 10.590 apostas ganhadoras, R$ 35
12 acertos: 121.084 apostas ganhadoras, R$ 14
11 acertos: 625.742 apostas ganhadoras, R$ 7
Próximo sorteio (8/6): R$ 5 milhões
Quina 7044 - R$ 13 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira as dezenas: 02 – 05 – 30 – 54 – 73
Premiação
5 acertos: Não houve ganhadores
4 acertos: 26 apostas ganhadoras, R$ 12.023,21
3 acertos: 2.587 apostas ganhadoras, R$ 115,08
2 acertos: 68.613 apostas ganhadoras, R$ 4,33
Próximo sorteio (8/6): R$ 7,5 milhões
Timemania 2400 - R$ 34 milhões
O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.
Confira as dezenas: 22 – 47 – 51 – 57 – 58 – 64 – 73
Time do coração: Ypiranga-RS
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 45.225,67
5 acertos: 282 apostas ganhadoras, R$ 1.832,85
4 acertos: 5.718 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos: 56.095 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração: 13.543 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Próximo sorteio (9/6): R$ 34,5 milhões
+Milionária 361 - R$ 61 milhões
O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.
Confira as dezenas: 10 – 21 – 22 – 31 – 33 – 35
Trevos da sorte: 1 – 2
Premiação
6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos: 4 apostas ganhadoras, R$ 66.920,84
5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 28 apostas ganhadoras, R$ 4.248,94
4 acertos + 2 trevos: 76 apostas ganhadoras, R$ 1.677,21
4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 992 apostas ganhadoras, R$ 128,49
3 acertos + 2 trevos: 1.382 apostas ganhadoras, R$ 50
3 acertos + 1 trevo: 11.539 apostas ganhadoras, R$ 24
2 acertos + 2 trevos: 9.846 apostas ganhadoras, R$ 12
2 acertos + 1 trevo: 94.066 apostas ganhadoras, R$ 6
Próximo sorteio (10/6): R$ 62 milhões
Dia de Sorte 1222 - R$ 300 mil
O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.
Confira as dezenas: 06 – 10 – 11 – 20 – 21 – 24 – 30
Mês da sorte: Outubro
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 3.611,47
5 acertos: 1.777 apostas ganhadoras, R$ 25
4 acertos: 18.837 apostas ganhadoras, R$ 5
Mês da Sorte: 67.957 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Próximo sorteio (9/6): R$ 500 mil
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.