Lotofácil 3703, Quina 7043 e outras loterias: números sorteados (5/6)

A Caixa sorteou nesta sexta-feira (5/6), às 21h, os concursos da Lotofácil 3703, Quina 7043, Lotomania 2933, Dupla Sena 2966 e Super Sete 856.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Confira as loterias desta sexta-feira (5/6)



Lotofácil 3703 - R$ 10 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 24 - 01 - 09 - 08 - 05 - 14 - 23 - 25 - 17 - 15 - 10 - 03 - 21 - 07 - 22

Cinco apostas dividem o prêmio principal: uma de São Luís (MA), uma de Araguari (MG), duas do Rio de Janeiro (RJ) e uma de São Paulo (SP).

Premiação

15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 1.714.257,66

14 acertos: 678 apostas ganhadoras, R$ 1.899,50

13 acertos: 24.911 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 314.832 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 1.680.551 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 2 milhões (6/6)

Quina 7043 - R$ 20 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 21 - 20 - 29 - 10 - 46

Premiação

5 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 19.311.291,98 (Cariacica/ES)

4 acertos: 86 apostas ganhadoras, R$ 9.235,38

3 acertos: 7.282 apostas ganhadoras, R$ 103,87

2 acertos: 171.935 apostas ganhadoras, R$ 4,39 Próximo sorteio: R$ 600 mil (6/6)

Lotomania 2933 - R$ 1,1 milhão



São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 04 - 33 - 65 - 27 - 81 - 19 - 49 - 36 - 25 - 00 - 96 - 61 - 10 - 23 - 88 - 76 - 37 - 41 - 09 - 12

Premiação

20 acertos: não houve acertador

19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 36.583,09

18 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 2.117,08

17 acertos: 410 apostas ganhadoras, R$ 278,83

16 acertos: 2.700 apostas ganhadoras, R$ 42,34

15 acertos: 11.320 apostas ganhadoras, R$ 10,09

0 acertos: não houve acertador

Próximo sorteio: R$ 1,7 milhão (8/6)

Dupla Sena 2966 - R$ 2,5 milhões



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios – o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.



Confira as dezenas

1º sorteio: 11 - 20 - 31 - 49 - 16 - 25

2º sorteio: 42 - 36 - 34 - 29 - 45 - 39

Premiação - 1º sorteio

6 acertos: não houve ganhadores

5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 13.127,95

4 acertos: 505 apostas ganhadoras, R$ 118,83

3 acertos: 8.647 apostas ganhadoras, R$ 3,47

Premiação - 2º sorteio

6 acertos: não houve ganhadores

5 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 4.296,42

4 acertos: 551 apostas ganhadoras, R$ 108,91

3 acertos: 9.042 apostas ganhadoras, R$ 3,31

Próximo sorteio: R$ 2,8 milhões (8/6)

Super Sete 856 - R$ 1,2 milhão



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 5

Coluna 2: 8

Coluna 3: 6

Coluna 4: 4

Coluna 5: 7

Coluna 6: 0

Coluna 7: 1

Premiação

7 acertos: não houve ganhadores

6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 11.518,64

5 acertos: 51 apostas ganhadoras, R$ 645,30

4 acertos: 422 apostas ganhadoras, R$ 77,98

3 acertos: 3.980 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 1,3 milhão (8/6)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.