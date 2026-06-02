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Mega-Sena 3014 acumula e vai a R$ 32 milhões; 1 aposta de MG acerta a quina

Segundo informações da Caixa, uma aposta de Paracatu acertou cinco dezenas e ganhou R$57.298,00

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Repórter
02/06/2026 22:07

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Mega-Sena pode pegar prêmio de R$ 32 milhões nesta quinta-feira (4/6)
Mega-Sena pode pegar prêmio de R$ 32 milhões nesta quinta-feira (4/6) crédito: Divulgação/ EBC - Geral

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3014, sorteadas nesta terça-feira (2/6). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 32 milhões no próximo sorteio, na quinta-feira (4/6).

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A Mega-Sena 3014 teve as seguintes dezenas sorteadas: 27 – 30 – 35 – 40 – 44 – 58. Veja as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.

Entre os 24 ganhadores da quina da Mega-Sena, uma aposta é de Paracatu, na Região Noroeste de Minas Gerais, e vai levar R$ 57.298,00.

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Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 são liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo da aposta.

Transferências de valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são realizadas em prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Quem apostou pela internet pode optar pelo recebimento via app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso opte por comparecer a uma lotérica, é necessário levar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

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