Lotofácil 3700, Quina 7040 e outras loterias: números sorteados (1/6)

A Caixa sorteou nesta segunda-feira (1/6), às 21h, os concursos Lotofácil 3700, Quina 7040, Lotomania 2931, Dupla Sena 2964 e Super Sete 854.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados.

Confira as loterias desta segunda-feira (1/6)

Lotofácil 3700 - R$ 9 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 – 03 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 23 – 25

Três apostadores – um de Caxias do Sul (RS), outros de Mauá (SP) e São Paulo – fizeram aposta simples e acertaram as 15 dezenas. Cada um receberá R$ 2.629.360,29.



Premiação

15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 2.629.360,29

14 acertos: 711 apostas ganhadoras, R$ 1.395

13 acertos: 2.6961 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos: 289.803 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos: 1.469.737 apostas ganhadoras, R$ 7



Próximo sorteio (2/6): R$ 2 milhões

Quina 7040 - R$ 15 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 05 – 23 – 52 – 56 – 67



Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 86 apostas ganhadoras, R$ 7.076,80

3 acertos: 6.320 apostas ganhadoras, R$ 91,71

2 acertos: 138.668 apostas ganhadoras, R$ 4,17



Próximo sorteio (2/6): R$ 16,5 milhões

Lotomania 2931 - R$ 500 mil



São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 01 – 16 – 30 – 32 – 45 – 49 – 52 – 56 – 60 – 62 – 64 – 71 – 73 – 75 – 78 – 82 – 84 – 86 – 93 – 96

Uma aposta simples, feita numa lotérica em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, acertou as 20 dezenas e o/a sortudo/a receberá R$ 479.915,49.



Premiação

20 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 479.915,49

19 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 17.063,66

18 acertos: 108 apostas ganhadoras, R$ 1.410,68

17 acertos: 612 apostas ganhadoras, R$ 174,26

16 acertos: 3.155 apostas ganhadoras, R$ 33,80

15 acertos: 11.397 apostas ganhadoras, R$ 9,35

0 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 28.439,45



Próximo sorteio (3/6): R$ 500 mil

Dupla Sena 2964 - R$ 2,1 milhões



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas

1º sorteio: 04 – 05 – 11 – 24 – 30 – 41

2º sorteio: 03 – 07 – 26 – 27 – 44 – 49

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 6 apostas ganhadoras R$ 9.426,64

4 acertos: 473 apostas ganhadoras R$ 136,65

3 acertos: 9.970 apostas ganhadoras R$ 3,24

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 15 apostas ganhadoras R$ 3.393,59

4 acertos: 658 apostas ganhadoras R$ 98,23

3 acertos: 11.650 apostas ganhadoras R$ 2,77



Próximo sorteio (3/6): R$ 2,3 milhões

Super Sete 854 - R$ 1 milhão



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 6

Coluna 2: 7

Coluna 3: 9

Coluna 4: 7

Coluna 5: 4

Coluna 6: 5

Coluna 7: 4

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 1.385,93

4 acertos: 428 apostas ganhadoras, R$ 80,95

3 acertos: 4.142 apostas ganhadoras, R$ 6



Próximo sorteio (3/6): R$ 1,1 milhão

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10 mil ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.