Mega-Sena 3014 e outras loterias: veja os números sorteados (2/6)
Caixa também sorteou os concursos da Lotofácil 3701, Quina 7041, Timemania 2399 e Dia de Sorte 1221 nesta terça-feira (2/6), no Espaço da Sorte
compartilheSIGA
A Caixa sorteou nesta terça-feira (2/6) os concursos da Mega-Sena 3014, Lotofácil 3701, Quina 7041, Timemania 2399 e Dia de Sorte 1221.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.
Loterias desta terça-feira (2/6)
Mega-Sena 3014 - R$ 16 milhões
O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.
Confira as dezenas: 27 – 30 – 35 – 40 – 44 – 58
Premiação
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 57.298
4 acertos: 1.782 apostas ganhadoras, R$ 1.272,01
Próximo sorteio (6/6): R$ 32 milhões
Lotofácil 3701 - R$ 2 milhões
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 01 – 02 – 04 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 22 – 23 – 24 – 25
Premiação
15 acertos: Não houve acertador
14 acertos: 263 apostas ganhadoras, R$ 1.606,09
13 acertos: 10.192 apostas ganhadoras, R$ 35
12 acertos: 122.729 apostas ganhadoras, R$ 14
11 acertos: 597.123 apostas ganhadoras, R$ 7
Próximo sorteio (3/6): R$ 5 milhões
Quina 7041 - R$ 16,5 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira os números: 25 – 28 – 49 – 56 – 75
Premiação
5 acertos: Não houve ganhadores
4 acertos: 89 apostas ganhadoras, R$ 7.242,46
3 acertos: 5.209 apostas ganhadoras, R$ 117,85
2 acertos: 127.233 apostas ganhadoras, R$ 4,82
Próximo sorteio (3/6): R$ 18 milhões
Timemania 2399 - R$ 32,5 milhões
O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.
Confira as dezenas: 02 – 10 – 14 – 33 – 37 – 57 – 62
Time do Coração: Ypiranga-RS
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 41.315,40
5 acertos: 295 apostas ganhadoras, R$ 1.400,52
4 acertos: 5.334 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos: 50.908 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração: 11.978 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Próximo sorteio (6/6): R$ 34 milhões
Dia de Sorte 1221 - R$ 1,2 milhão
O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.
Confira as dezenas: 16 – 17 – 21 – 23 – 27 – 29 – 30
Mês da Sorte: Novembro
Uma aposta simples, realizada na Lotérica Cruzeiro do Sul, em Bauru (SP), acertou as sete dezenas e ganhou sozinho o valor de R$ 1.245.218,96.
Premiação
7 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.245.218,96
6 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 2.962,17
5 acertos: 2.130 apostas ganhadoras, R$ 25
4 acertos: 28.239 apostas ganhadoras, R$ 5
Mês da Sorte: 87.023 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Próximo sorteio (6/6): R$ 300 mil
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.