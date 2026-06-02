Mega-Sena 3014 e outras loterias: veja os números sorteados (2/6)

A Caixa sorteou nesta terça-feira (2/6) os concursos da Mega-Sena 3014, Lotofácil 3701, Quina 7041, Timemania 2399 e Dia de Sorte 1221.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias desta terça-feira (2/6)



Mega-Sena 3014 - R$ 16 milhões



O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 27 – 30 – 35 – 40 – 44 – 58

Premiação

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 57.298

4 acertos: 1.782 apostas ganhadoras, R$ 1.272,01



Próximo sorteio (6/6): R$ 32 milhões

Lotofácil 3701 - R$ 2 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 – 02 – 04 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 22 – 23 – 24 – 25

Premiação

15 acertos: Não houve acertador

14 acertos: 263 apostas ganhadoras, R$ 1.606,09

13 acertos: 10.192 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos: 122.729 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos: 597.123 apostas ganhadoras, R$ 7



Próximo sorteio (3/6): R$ 5 milhões

Quina 7041 - R$ 16,5 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 25 – 28 – 49 – 56 – 75

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 89 apostas ganhadoras, R$ 7.242,46

3 acertos: 5.209 apostas ganhadoras, R$ 117,85

2 acertos: 127.233 apostas ganhadoras, R$ 4,82



Próximo sorteio (3/6): R$ 18 milhões

Timemania 2399 - R$ 32,5 milhões



O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 02 – 10 – 14 – 33 – 37 – 57 – 62

Time do Coração: Ypiranga-RS

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 41.315,40

5 acertos: 295 apostas ganhadoras, R$ 1.400,52

4 acertos: 5.334 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 50.908 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 11.978 apostas ganhadoras, R$ 8,50



Próximo sorteio (6/6): R$ 34 milhões

Dia de Sorte 1221 - R$ 1,2 milhão



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 16 – 17 – 21 – 23 – 27 – 29 – 30



Mês da Sorte: Novembro

Uma aposta simples, realizada na Lotérica Cruzeiro do Sul, em Bauru (SP), acertou as sete dezenas e ganhou sozinho o valor de R$ 1.245.218,96.

Premiação

7 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.245.218,96

6 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 2.962,17

5 acertos: 2.130 apostas ganhadoras, R$ 25

4 acertos: 28.239 apostas ganhadoras, R$ 5

Mês da Sorte: 87.023 apostas ganhadoras, R$ 2,50



Próximo sorteio (6/6): R$ 300 mil

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.