Lotofácil 3703: aposta de Minas leva mais de R$ 1,7 milhão

Uma aposta de Minas Gerais foi premiada na Lotofácil 3703, sorteada nesta sexta-feira (5/6) pela Caixa, com o bilhete acertando as 15 dezenas: 24 - 01 - 09 - 08 - 05 - 14 - 23 - 25 - 17 - 15 - 10 - 03 - 21 - 07 - 22.

O bilhete vencedor é de Araguari, no Triângulo Mineiro. Outras quatro apostas dividem o prêmio principal: uma de São Luís (MA), duas do Rio de Janeiro (RJ) e uma de São Paulo (SP). Entre as vencedoras, a aposta de São Luís foi registrada em forma de bolão, assim como uma das apostas do Rio de Janeiro. As demais foram apostas simples.

Cada uma das apostas ganhadoras vai receber R$ 1.714.257,66.

Confira outras loterias sorteadas nesta sexta-feira.

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado neste sábado (6/6), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Na Lotofácil, o jogador preenche de 15 a 20 números, de 01 a 25, no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há prêmios menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 são liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrem em um prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso prefira comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.