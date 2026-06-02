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SÃO PAULO

Falha em sistema aéreo paralisa aeroportos de SP e afeta voos em Brasília

Segundo a FAB, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), a suspensão das operações foi causada por um "problema técnico operacional externo"

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Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
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Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
Repórter
02/06/2026 11:42

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vista aérea Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos
vista aérea Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos crédito: Divulgaçao/GRU Airport

Uma falha técnica no sistema de comunicação do controle de tráfego aéreo provocou, na manhã desta terça-feira (2/6), a interrupção temporária de pousos e decolagens nos principais aeroportos da região metropolitana de São Paulo, gerando atrasos em voos e reflexos em outras capitais do país, entre elas Brasília.

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Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), a suspensão provisória das operações foi causada por um “problema técnico operacional externo”. A ocorrência afetou os aeródromos da região de São Paulo, incluindo os terminais que concentram parte significativa da movimentação aérea nacional.

Em nota, a FAB informou que as aeronaves foram devidamente sequenciadas durante o período de interrupção, em conformidade com os protocolos internacionais de segurança operacional.

“A suspensão provisória foi motivada por um problema técnico operacional externo. Destaca-se, ainda, que as aeronaves foram devidamente sequenciadas, cumprindo rigorosamente todos os requisitos internacionais de segurança de voo e mantendo o fluxo operacional previsto para os aeródromos”, informou a FAB. A corporação acrescentou que as atividades foram posteriormente restabelecidas e que o sistema voltou a operar normalmente.

Os impactos da falha se estenderam para outros aeroportos do país. No Aeroporto Internacional de Brasília, a concessionária Inframerica informou que, até o início da manhã, cinco voos com destino aos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos registravam atrasos na partida da capital federal.

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Além disso, dois voos que sairiam dos aeroportos de Congonhas e Guarulhos com destino a Brasília não chegaram a decolar de seus locais de origem em razão das restrições operacionais impostas durante a ocorrência.

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