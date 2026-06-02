Jovem é esfaqueada 34 vezes em praça; ex-sogra é suspeita

Uma jovem de 28 anos sobreviveu a uma tentativa de homicídio enquanto se deslocava para uma festa na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Rayane Almeida foi atingida por 34 facadas após ser cercada por duas mulheres no acesso à comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca.

O ataque foi interrompido por um motociclista que passava pela região. Ao presenciar a cena, o homem começou a gritar por socorro, o que assustou as agressoras e provocou a fuga imediata da dupla.

Interrupção do ataque e socorro imediato

A vítima foi encaminhada para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, onde permanece internada. Segundo relatos de testemunhas, as autoras do crime seriam a ex-sogra de Rayane e uma mulher apontada como ex-amante do marido da jovem, falecido há cerca de 2 meses.

Na unidade de saúde, a paciente relatou que o convívio com a família do falecido era marcado por conflitos constantes. Ela afirmou que a mãe do seu antigo companheiro jamais aprovou o casamento e que vinha sofrendo ameaças graves desde a morte do filho da agressora.

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O caso está sob responsabilidade da 41ª DP (Tanque). As acusadas não foram encontradas até o momento.